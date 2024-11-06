才簽42億合約！金塊戈登腿傷將缺陣數周　MVP約基奇兩搭檔都傷了

▲金塊猛將戈登。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

3屆年度MVP約基奇(Nikola Jokic)領軍的金塊，原本板凳深度就不足，最近連先發主將都掛傷號，先是主控莫瑞(Jamal Murray)進入腦震盪保護程序，今(6)日又傳出前役帶傷上陣只打了4分16秒就退場的猛將戈登(Aaron Gordon)，因右小腿拉傷將缺陣數周。

金塊自2023年奪下隊史首冠後，已有多名重要的冠軍成員離隊，主力小波特(Michael Porter Jr. )日前受訪時直言，「如果我們本季沒能贏得總冠軍，我們都知道他們(球隊高層)可能會拆散這個陣容。」本季是否會成為丹佛核心的「最後一舞」，引起關注。

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開季繳出4勝3敗的金塊，最近幾名主力紛紛掛傷號，先是主控莫瑞上周作客灰狼一役遭逢腦震盪，進入聯盟的保護程序，他最快當地時間周三可以回歸，但丹佛還未給出明確的歸隊時間，另一名先發猛將戈登昨(5)日就出現在傷病報告中，上面寫著他的右小腿發炎和右膝挫傷。

▲金塊猛將戈登。（圖／達志影像／美聯社）

戈登前一場仍如期先發出戰暴龍，但只堅持了4分16秒就退場，之後沒再回到場上。根據《ESPN》今日的報導，戈登將因右小腿拉傷缺陣數周，22歲小將華生(Peyton Watson)預計進入先發陣容，小波特也得負擔更長的上場時間，搭配幾名板凳長人泰森(Hunter Tyson)和納吉(Zeke Naji)支援，但這些選擇都不是理想的方案。

生涯前6.5年都待在魔術的戈登，在2021年交易截止前來到丹佛，與約基奇、莫瑞並肩作戰，攻守全能的他成為金塊奪冠的最後一塊拼圖。丹佛今夏又失去一名關鍵球員波普(Kentavious Caldwell-Pope)，這使得留住戈登變得至關重要，丹佛開季前夕以4年1.33億美元(約42.6億台幣)的價碼與他續約。

戈登本季場均能貢獻15.4分、6.7助攻，三分命中率高達54.5%；他在場上時，金塊每100回合淨勝對手12.5分，而當他不在場時則淨負10.8分。

▲金塊約基奇。（圖／路透）