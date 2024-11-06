高承睿不敵日本神童！場邊無教練惹心疼　林昀儒明凌晨爭8強

▲「柚子同學」高承睿 。（圖／翻攝自WTT官網）

記者游郁香／綜合報導

世界排名第24的「柚子同學」高承睿，今(6)日凌晨在WTT法蘭克福冠軍賽男單首輪登場，碰上世界第40的日本17歲「神童」松島輝空，最終以6比11、8比11、11比4、5比11，總局數1比3落敗，無緣前進16強，熬夜看球的球迷發現這一戰「柚子」場邊沒有指導教練，看他孤軍奮戰感到很不捨。

19歲的高承睿歷經巴黎奧運的洗禮，在今年9月的澳門冠軍賽曾挺進4強，締造個人冠軍賽層級最佳成績，隨後在中國大滿貫賽男單與男雙也都闖入16強，世界排名一度上升到生涯新高的22。「柚子」本周轉戰法蘭克福冠軍賽，首輪對手是日本17歲神童松島輝空，對方因中國名將林高遠臨時傷退而遞補參賽。

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兩人過去曾交手過2次，都是在青少年時期，雙方各取1勝，最近一次交手得追溯到2022年的西班牙青年挑戰賽，當時高承睿以3比1勝出，此次是雙方首次在成人國際賽場對決。

▲「柚子同學」高承睿 。（圖／翻攝自WTT官網）

松島輝空開賽就打出4比0攻勢，儘管高承睿局中一度逼近到6比7，最終還是沒能反超，以6比11讓出首局。「柚子」第2局以3比1開局，無奈隨後連失5分，反陷入3比6落後，再次在對手背後追趕，8比11連丟2局遭到聽牌。

高承睿第3局重整旗鼓，拉出7比2攻勢，以11比4扳回1局，可惜第4局沒能延續反攻氣勢，落入1比7的劣勢，最終就以5比11落敗，宣告無緣16強。

值得一提的是，熬夜看球的球迷發現，高承睿這一戰場邊並無指導教練，只能自己喊暫停，看到他孤軍奮戰感到很不捨，「雖然不清楚為何沒有隨行教練，或許是個人因素，但還是有感而發，台灣其實有很多優秀人才可以培養，請好好珍惜及善待我們的選手。」

台灣一哥林昀儒則將在明(7)日凌晨3點30分，與德國「直拍橫打」華裔名將邱黨爭搶8強門票，繼續力拚衛冕。

▲台灣桌球一哥林昀儒。（圖／翻攝自WTT官網）