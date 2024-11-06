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年終賽遭高芙直落二吞敗　斯威雅蒂賽後自認不夠穩定

▲斯威雅蒂（Iga Swiatek）。（圖／路透）

▲斯威雅蒂（Iga Swiatek）。（圖／路透）

實習記者胡冠辰／綜合報導

WTA年終賽第四天迎來凌晨焦點戰，由前世界球后、波蘭二號種子斯威雅蒂（Iga Swiatek）交手美國名將高芙（Coco Gauff），在比賽中斯威雅蒂無論是正拍來回或是底線對抽狀態都不如高芙，最終便以3比6、4比6吞敗；高芙年終小組賽2連勝，確定晉級4強。

賽前雙方生涯交手紀錄中，斯威雅蒂以11勝1敗的絕對優勢領先高芙，其中包括本賽季在羅馬和法網兩場4強戰的勝利，但經過美網後將近兩個月的休息，斯威雅蒂在年終賽的征途並不是一帆風順，上一場她需要血戰三盤才能逆轉擊敗卡雷茨科娃（Barbora Krejcikova），而上個月在中國公開賽奪冠的高芙，首戰以直落兩盤的成績，輕鬆戰勝同胞皮古拉（Jessica Pegula）。

首盤雙方前6局各自保發，高芙在盤中沒有面臨任何破發點，她在關鍵第7局以及第9局雙破得手，以6比3拿下。

次盤斯威雅蒂狀態回溫，靠著犀利且落點刁鑽的回拍一度取得領先優勢，但高芙在斯威雅蒂下一個發球局中完成反破，最後斯威雅蒂在4比5落後時出現兩次致命正拍失誤，導致高芙6比4再下一城贏得比賽，這是高芙今年奪下的第52場勝利，創下職業生涯單季最佳紀錄。

「顯然和斯威雅蒂對戰對我來說並不容易，但我很高興自己在比賽中的表現，今天的觀眾氣氛非常棒，讓人感到興奮，我很高興能晉級，」高芙賽後說道。

此外根據官網數據指出，高芙成為自2009-10年瓦芝妮雅琪（Caroline Wozniacki）以來，最年輕連續兩年進入WTA年終總決賽4強戰的球員（20歲），也是自1979-80年奧斯汀（Tracy Austin）以來最年輕的美國選手。

「很明顯今天我不夠穩定，而高芙利用她的機會表現比我好很多，我有些破發點沒把握住，並且出現更多非受迫性失誤，對上高芙時，你必須非常穩定，雖然我們過去的對戰紀錄較有利於我，但每次和她比賽都不容易，今天她的表現確實更好，我會在下場比賽中嘗試調整並加強訓練，」斯威雅蒂賽後談到本場發揮不佳時表示。

關鍵字： WTA斯威雅蒂高芙

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