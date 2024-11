年終賽遭高芙直落二吞敗　斯威雅蒂賽後自認不夠穩定

▲斯威雅蒂(Iga Swiatek)。(圖/路透)



實習記者胡冠辰/綜合報導

WTA年終賽第四天迎來凌晨焦點戰,由前世界球后、波蘭二號種子斯威雅蒂(Iga Swiatek)交手美國名將高芙(Coco Gauff),在比賽中斯威雅蒂無論是正拍來回或是底線對抽狀態都不如高芙,最終便以3比6、4比6吞敗;高芙年終小組賽2連勝,確定晉級4強。

The Coco train cruises into the semis @CocoGauff | #WTAFinalsRiyadh pic.twitter.com/PdwndsEz4M

賽前雙方生涯交手紀錄中,斯威雅蒂以11勝1敗的絕對優勢領先高芙,其中包括本賽季在羅馬和法網兩場4強戰的勝利,但經過美網後將近兩個月的休息,斯威雅蒂在年終賽的征途並不是一帆風順,上一場她需要血戰三盤才能逆轉擊敗卡雷茨科娃(Barbora Krejcikova),而上個月在中國公開賽奪冠的高芙,首戰以直落兩盤的成績,輕鬆戰勝同胞皮古拉(Jessica Pegula)。

the angle + the style = @iga_swiatek | #WTAFinalsRiyadh pic.twitter.com/fqc2OAqc8E

首盤雙方前6局各自保發,高芙在盤中沒有面臨任何破發點,她在關鍵第7局以及第9局雙破得手,以6比3拿下。

次盤斯威雅蒂狀態回溫,靠著犀利且落點刁鑽的回拍一度取得領先優勢,但高芙在斯威雅蒂下一個發球局中完成反破,最後斯威雅蒂在4比5落後時出現兩次致命正拍失誤,導致高芙6比4再下一城贏得比賽,這是高芙今年奪下的第52場勝利,創下職業生涯單季最佳紀錄。

simply brilliant @CocoGauff goes 2-0 in the Orange Group with her straight-sets victory over Swiatek, 6-3, 6-4!#WTAFinalsRiyadh pic.twitter.com/E8dfcNWYHw