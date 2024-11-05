古林睿煬奪年度MVP流下男兒淚　睽違18年再有土投獲MVP

▲2024中華職棒頒獎典禮，年度最有價值球員古林睿煬。（圖／記者李毓康攝）

記者歐建智／綜合報導

中華職棒頒獎典禮今天（4日）舉行，統一獅古林睿煬獲選年度最有價值球員，是2006年之後，睽違18再有本土投手拿下年度MVP。年度新人王由台鋼雄鷹曾子祐獲選，最佳進步獎則是今年轉隊到樂天桃猿的陳柏豪。

古林睿煬扛起獅隊本土王牌角色，今年為球隊拿下多場勝利，本季21場先發出賽，其中12場優質先發，總計125局送出150次三振，戰績10勝2敗，防禦率1.66奪下今年的防禦率王，是今年最為亮眼的本土投手，獲得年度最有價值球員實至名歸。

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中職上一位本土投手獲選年度MVP是2006年誠泰林恩宇，睽違18年，今年才再有本土投手古林睿煬獲選，而古林睿煬也是斷陳義信（1993、1994)、郭進興（1995、1996）、曹竣崵（1999）、宋肇基（2002）、林恩宇（2005、2006）之後，第6位奪年度MVP的本土投手。

聯盟特地邀請關係親近的阿嬤獻花驚喜現身祝福，古林睿煬回想過去曾走過的低潮與再起，上台領獎時忍不住落淚，更特別感謝自家總教練林岳平，「2018年我的阿公和爸爸在同一年離開我，餅總當時是投手教練，一手承擔起監督我成長的角色，這過程我表現並不穩定，連我自己都懷疑我自己，現在我拿下這個獎，希望餅總、天上的爸爸和阿公能為我感到驕傲，不管未來我在哪裡，都會帶著這份榮耀挑戰我自己。」

▲2024中華職棒頒獎典禮，年度最佳新人獎曾子祐 。（圖／記者李毓康攝）

年度最佳新人獎由台鋼雄鷹曾子祐獲選，他今年115場出賽，總計456打數、123支安打，穩定輸出的表現成為隊史首位達成百安選手，是台鋼的重要主戰游擊手，優異表現脫穎而出。

曾子祐原本在台鋼雄鷹安排下赴日職西武獅隊秋訓，但為了參加一生一次新人獎競逐機會，特地返台參與頒獎典禮，也順利獲得獎項，「我的運氣很好，遇到很多貴人，也受到很多幫助，才可以有現在。」但同時也不會因此滿足，希望能幫助台鋼雄鷹奪得隊史首座總冠軍。

▲2024中華職棒頒獎典禮，年度最佳進步獎陳柏豪 。（圖／記者李毓康攝）

轉隊後重新調整，樂天桃猿陳柏豪成為樂天陣中重要的終結者，後援出賽52場，投球局數52.2局， 最後以29次救援成功奪下救援王，今年在新球隊找到自己的一片天，成績大幅提升拿下今年的最佳進步獎。

今年算是陳柏豪第一個完整賽季，除了感謝曾幫助過他的所有人，更想感謝自己，「我相信只要努力一定會有結果，感謝自己沒有放棄自己，也特別感謝媽媽，一直給我最多的鼓勵和支持，我會繼續進步，幫助球隊守下更多勝利。」

▲2024中華職棒頒獎典禮，東山再起獎林智平 。（圖／記者李毓康攝）

樂天桃猿林智平獲聯盟表彰為今年的「東山再起獎」得主，林智平即將進入40歲，感謝過去職棒生涯遇到的試煉與過程，更以金句總結這座得來不易獎項，「我能拿東山再起獎，不只希望東山一次而已，希望未來還能東方神起！今年完成千安，我相信我還能打，強烈希望退休前達成200盜，我會持續努力，請大家祝福我。」

中華職棒聯盟會長蔡其昌特別感謝所有參與中職的每一份子，有贊助商、球團與從業人員的努力，職棒35年達成不少非凡成績，「今年例行賽進場人數達276萬人，明星賽兩天進場人數破六萬，這些都是過去從未有的，非常謝謝球迷們，這個典禮是屬於所有努力的球員們，能出現在這裡代表你們的努力和付出都是值得鼓勵。」