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古林睿煬勇奪年度MVP包辦3大獎！旅外動向將揭曉添雙喜

▲▼2024中華職棒頒獎典禮，最佳九人、防禦率王古林睿煬。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／台北報導

中職年度頒獎典禮今晚揭曉，統一獅王牌投手古林睿煬打敗隊友勝騎士、台鋼雄鷹魔鷹，榮獲年度最有價值球員（MVP）殊榮，成為18年來首位本土投手獲得此殊榮。

古林睿煬本季繳出亮眼成績單，21場先發出賽中包辦12場優質先發，125局送出150次三振，戰績10勝2敗，防禦率1.66，包辦最佳投手、防禦率王，如今拿到年度MVP，總獎金33萬入袋，是今年所有得獎選手之冠，成為今夜最大贏家。

值得一提的是，古林睿煬是18年來首位獲獎的本土投手，上一位已是2006年的林恩宇。對於今年能夠角逐MVP，古林睿煬表示，很榮幸能和兩位優秀選手競爭年度MVP，「我也想證明，中職養出來本土投手，是可以跟洋將競爭的！」

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回想今年印象最深刻的賽事，古林睿煬透露是高國慶引退賽，「那時就覺得不能搞砸，萬一搞砸，會歷史留名。」

憑藉本季在聯盟的出色表現，統一獅王牌投手古林睿煬即將追逐旅外夢想。日前他已正式宣告將行使旅外FA，預計統一獅將在下周末截止競標。

日本火腿隊對他展現高度興趣，據悉，雙方有望在世界棒球12強賽開打前，敲定這項轉隊計畫，並向大家宣告這項好消息。

▲▼2024中華職棒頒獎典禮，最佳九人、防禦率王古林睿煬。（圖／記者李毓康攝）

▲最佳九人、防禦率王古林睿煬。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： 中職統一獅古林睿煬年度MVP獎項

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