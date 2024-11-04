灰熊一哥莫蘭特在對手頭上得分　河村勇輝秒比「太小」：他教的

Yuki Kawamura is already hitting the ‘too small’ celebration in the NBA ????✋



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記者游郁香／綜合報導

灰熊昨(4)日到費城踢館，全隊有多達7人得分上雙，以124比107狂勝，一哥莫蘭特(Ja Morant)再次美技連發，包括第3節大秀高難度拉桿反手上籃。有趣的是，他末節在七六人3巨頭之一馬克西(Tyrese Maxey)頭上得分後，用手指向板凳席，他十分關照的「日本第一控」河村勇輝立刻比出「太小」手勢，讓球迷笑翻。

莫蘭特本季回歸後狀態火燙，6戰場均能砍20分、9.8助攻和5.2籃板，前一場作客七六人的比賽，他以13投6中攻下18分、12助攻和6籃板，外帶2抄截，正負值是全場最高的+21。他整場頻頻大秀美技，第3節還剩6分59秒，他持球切入，面對兩名防守者，硬是以高難度拉桿反手上籃取分。

JA being JA... FLOATS for the tough reverse lay!



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隨隊記者希爾(Drew Hill)第4節看到十分有趣的一幕，最後4分16秒，莫蘭特跑快攻，單打七六人後場新星馬克西得手，他在對方頭上拋進兩分，隨後他手指向灰熊板凳席，他的「小兄弟」河村勇輝立刻跑出來比「太小」手勢，畫面逗笑眾人。

▲日本第一控河村勇輝。（圖／路透）

河村勇輝賽後透露，莫蘭特前一天教他這個慶祝動作，「太小，對吧？這是種不尊重，對吧？我不喜歡這樣。但如果我的隊友在他們頭上灌籃，我會在板凳席上做這個動作。」

身高僅172公分的河村勇輝本季離開日本B聯賽赴美挑戰NBA，他與莫蘭特十分投緣，灰熊一哥從訓練營開始就稱他是自己的「兄弟」，兩人還一起在場上大跳「The Griddy Dance」，當河村勇輝的合約被「升級」後，莫蘭特也在第一時間貼出他的帥照獻上祝福。

▲灰熊一哥莫蘭特。（圖／路透）

《The Athletic》記者艾科(Kelly Iko)日前曾披露，莫蘭特是河村勇輝幕後最大的支持者，「在灰熊的首場季前熱身賽後，莫蘭特多次詢問攝影師的下落，想確保河村勇輝能夠在媒體上獲得足夠的曝光時間。」

領雙向合約的河村勇輝，開季至今出賽5場，場均上場時間僅2.2分鐘，總共只出手4次，得分還未開張。