法蘭克福冠軍賽球場沒空調　鄭怡靜「像中暑」大逆轉晉16強

▲台灣桌球一姐鄭怡靜 。（圖／中華奧會資料照，下同）

文／中央社

台灣桌球好手鄭怡靜今天在WTT法蘭克福冠軍賽首輪，遭遇場地悶熱險些中暑的情況下，仍以8比11、7比11、11比7、11比4、11比5上演大逆轉，擊敗波蘭選手博裘，順利挺進16強。

世界排名第9的鄭怡靜，今天在世界桌球大聯盟（WTT）法蘭克福冠軍賽首輪32強，面對世界排名第50名波蘭的博裘（Natalia Bajor），前2局意外落敗。

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不過第3局鄭怡靜克服身體不適，在6比7落後時一口氣連得5分，順利先搶下第3局；第4局開賽雖然先被對手得1分，但隨後鄭怡靜回敬4比0攻勢，逐漸掌握節奏，再以11比4輕鬆拿下。

第5局鄭怡靜開賽就取得3比1領先，接著又在5比3的時候連得4分，提前替比賽劃下句點，順利以3比2逆轉擊敗對手，驚險挺進16強。

教練鄭佳奇在接受中央社記者訪問時表示，前2局對球場的溫差很不適應，球場裡太過悶熱，基本上屬於沒有空調也沒有出風口的狀態，所以鄭怡靜球都打不進去，「後來在休息時間用冰袋讓她降溫，節奏才慢慢找回來」。

鄭佳奇透露，整場比賽鄭怡靜的體溫都偏高，有點像是中暑的感覺，不過前2局對手放得很開，搏殺很凶，角度也打得很大，才會開賽就落後。

鄭佳奇表示，賽後向WTT反映這個狀況，但得到的回應就是球場確實如此，既沒有空調也沒有冷暖氣，「我們只能做好準備，反正每個選手條件都一樣，只能盡快適應」。