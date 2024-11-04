NBA首人！希爾德入勇士6戰轟30顆三分　火箭教頭：又來一個K湯

The sharpshooting CONTINUES for Buddy Hield ????



???? 27 PTS

???? 6 3PM

???? 9-14 FGM



He joins Steph Curry (5x) and Anthony Edwards (also reached mark tonight) as the only players to total 30+ 3PM through the first 6 games of a season! pic.twitter.com/sOEVM3Iqth — NBA (@NBA) November 3, 2024

記者游郁香／綜合報導

勇士在天王柯瑞(Stephen Curry)缺陣之下仍拉出3連勝，表現最引人注目的是資深射手希爾德(Buddy Hield)，他開季6戰轟了30顆三分，成為NBA史上首位加盟新東家前6戰至少命中27顆三分的球員，火箭教頭烏多卡(Ime Udoka)直呼，「這就像又來一個湯普森(Klay Thompson)，他們就是這樣使用他的。」

勇士開季6戰就砍進103顆三分球，刷新隊史賽季前6戰三分命中數紀錄，且還是在「歷史三分球王」柯瑞缺陣之下達成，充分展示主帥柯爾(Steve Kerr)所說的「10年之最」的板凳深度，取得5勝1敗的開局，在西區僅次於6勝0敗的「少年龍頭」雷霆。

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▲勇士射手希爾德。（圖／路透，下同）

今夏透過「先簽後換」來到灣區的資深射手希爾德表現相當亮眼，他這6場共飆進30顆三分球，成了NBA史上首位加盟新東家前6戰至少命中27顆三分球的球員，過去3場「柯瑞不在」的比賽，他場均能砍25.3分、3.3籃板、2助攻，外帶1抄截、1.3火鍋，投籃命中率達51.6%、三分命中率更是51.7%。

希爾德6戰3度轟破27分，無論先發或扮演第6人，他都是勇士重要的得分來源，表現振奮團隊；上季勇士整整等了38場，才有另一名球員除了柯瑞之外，3度拿下至少27分的球員。

在勇士驚險以127比121擊敗火箭後，休士頓主帥烏多卡談到希爾德時直言，「這就像又來一個湯普森，他們就是這樣使用他的。」

勇士目前團隊三分命中數（103個）和三分球命中率（40.1%）都排在聯盟前5，在2024-25賽季初展現出焕然一新的進攻面貌，場均30.7助攻更高居聯盟第1，球的輪轉也像過去一樣出色。