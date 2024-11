灰狼蟻人狂言過去球員沒技術　綠衫軍助教：年輕人總說無聊話

▲▼艾德華茲。(圖/路透)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

灰狼「蟻人」艾德華茲(Anthony Edwards)以狂妄的性格聞名,他日前公開表示,喬丹(Michael Jordan)是過去唯一有技術的球員,引來傳奇前輩魔術強森(Magic Johnson)和湯瑪斯(Isiah Thomas)的反擊,塞爾提克助理教練卡塞爾(Sam Cassell)也批評,「年輕球員總是說些無聊的話」。

艾德華茲日前接受《華爾街日報》訪問,談到現今NBA與過去NBA的差異,他大膽表示,「我不能說什麼,我沒跟他們打過球。但人們說那時候比現在更難打,我認為是因為當時沒有技術好的球員,只有喬丹是真正有技術的。」

對此湖人傳奇魔術強森反擊,「對一個從未贏得過冠軍的人(艾德華茲)的話,我不會予以反應。」而湯瑪斯則認為,艾德華茲的言論是一種對現代NBA的美化宣傳。

