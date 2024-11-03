灰狼蟻人狂言過去球員沒技術　綠衫軍助教：年輕人總說無聊話

▲▼艾德華茲。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

灰狼「蟻人」艾德華茲（Anthony Edwards）以狂妄的性格聞名，他日前公開表示，喬丹（Michael Jordan）是過去唯一有技術的球員，引來傳奇前輩魔術強森（Magic Johnson）和湯瑪斯（Isiah Thomas）的反擊，塞爾提克助理教練卡塞爾（Sam Cassell）也批評，「年輕球員總是說些無聊的話」。

艾德華茲日前接受《華爾街日報》訪問，談到現今NBA與過去NBA的差異，他大膽表示，「我不能說什麼，我沒跟他們打過球。但人們說那時候比現在更難打，我認為是因為當時沒有技術好的球員，只有喬丹是真正有技術的。」

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對此湖人傳奇魔術強森反擊，「對一個從未贏得過冠軍的人（艾德華茲）的話，我不會予以反應。」而湯瑪斯則認為，艾德華茲的言論是一種對現代NBA的美化宣傳。

Magic Johnson continues to clap back at Anthony Edwards saying nobody in the 1970s, 1980s, 1990s NBA were skilled, other than Michael Jordan:



“Thanks a lot, Anthony. I think he should’ve asked somebody, maybe his father or his grandfather about Kareem Abdul-Jabbar, Dr. J.,… pic.twitter.com/eosv8UI8yd — Courtside Buzz (@CourtsideBuzzX) September 27, 2024

衛冕軍塞爾提克的助教卡塞爾，曾與許多名人堂成員一起打球，他最近參加由前NBA球員傑克森（Mark Jackson）主持的播客節目《Mark Jackson Show》時，苦笑說，「年輕選手總是說些無聊的話。」

針對艾德華茲「古人無技術」言論，卡塞爾表示，現在每個人會投三分球，他無法同意艾德華茲的觀點。他進一步指出，「其實過去有很多技術出色的球員，只是當時沒有球場空間，我希望艾德華茲能去1990年代初，手部防守不吹犯規的時代打球看看。」