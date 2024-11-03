對綠衫軍連2場6犯畢業　黃蜂主帥：博爾防守要有作為

▲▼球三弟博爾。（圖／路透，下同）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

黃蜂王牌「球三弟」博爾（LaMelo Ball）本賽季在進攻端表現出色，目前（截至台灣時間3日）博爾場均可得30.2分、5籃板、6.3助攻，每場能投進5顆三分球，場均得分排聯盟第5，整體命中率來到生涯新高的47.4%。新任黃蜂總教練李伊（Charles Lee）公開表示，希望博爾除了進攻有好成績，在防守端也能有所作為。

今天（3日）夏洛特黃蜂以103比113敗給波士頓塞爾提克，博爾在比賽中累積6犯離場，這已經是博爾連續第2場犯滿，他在前一場面對相同對手塞爾提克時，也領到6次犯規。博爾本季6場比賽中已經3度犯滿離場，本季總共犯規已達30次。

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李伊表示，「作為教練團，我們需要弄清楚什麼是我們能接受的犯規，同時，也要跟博爾溝通，要他專心防守自己的區域，然後在不犯規的情況下好好防守。」

本場比賽，博爾在第一節早早吞下2次犯規，李伊指出，博爾目前犯了太多「非必要」的犯規，比如隨意拍打球，博爾在過去2場比賽對坦圖（Jayson Tatum）的三分出手犯規2次。

李伊談道，他可以接受對普理查德（Payton Pritchard）或坦圖的後仰跳投犯規，讓他擔心的是被輕易突破的防守，卻還下手犯規，「這樣的犯規只是放棄了對抗。」