去年全明星賽兩隊轟397分收視率創新低　NBA主席預告再改賽制

▲NBA主席席爾瓦。（圖／CFP）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

NBA全明星賽精彩度近年大不如前，球迷對球星們不防守、濫投三分球的表現不買單，這反映在低迷的收視率上，去年和前年的全明星賽收視率分別創下史上第1和第2低。NBA主席席爾瓦（Adam Silver）透露，聯盟正在考慮讓全明星賽「不採用傳統比賽形式」，不過未進一步說明可能的變化。

NBA主席席爾瓦在台灣時間3日聲明，正在考慮更改今年的全明星賽的賽制，2025 NBA全明星賽將在舊金山舉行。

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席爾瓦表示，他希望全明星賽能更具競爭性，去年東區全明星以211比186擊敗西區全明星，創下全明星賽73年來的最高得分紀錄，並且是首次有球隊得分超過200分。

Adam Silver confirma que habrán cambios en la semana del All Star Game para que las actividades sean más atractivas para el público y para los jugadores #NBA #Wizards #MexicoCityNBA #MiamiHeat @soyalexorellana pic.twitter.com/VTPuZ0vwJz — Deportrece (@SomosDeportrece) November 3, 2024

席爾瓦透露，「我們正在研究其他賽制」，但並未具體說明會有哪些變動，「毫無疑問，去年全明星賽的結果也讓球員感到失望，我們都希望能為球迷提供更具競爭性和娛樂性的比賽。」

近年來，聯盟已多次嘗試調整全明星賽的賽制，包括取消東、西區對抗賽，改由隊長選人，並在第四節取消計時，以設置目標得分確保比賽會在投籃命中後結束。