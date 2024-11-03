復出首戰年終賽兩盤落敗　萊巴基那自評表現還算及格

▲萊巴基那。（圖／路透）



實習記者胡冠辰／綜合報導

WTA年終紫組小組賽，哈薩克名將萊巴基那（Elena Rybakina）在拚戰1小時44分鐘後，以6比7、4比6兩盤不敵義大利網球女將保莉妮（Jasmine Paolini）。這場比賽是萊巴基那自美網因傷退賽後首次亮相，雖然輸了但她自評表現還不賴，「期待接下來的比賽，希望能表現得更好。」

Some pictures of Elena Rybakina during her match against Paolini.

Back on track since 1st Round of US Open.

Showing some fights despite the loose.

And a new outfit, in purple.#WTAFinalsRiyadh

: Getty pic.twitter.com/jLzkIugxpe [廣告]請繼續往下閱讀... November 2, 2024

首盤保莉妮率先破發，以4比2領先，隨後萊巴基那加深接發技巧回破得手；緊接著雙方輪流保發將戰線拖至搶七，保莉妮在搶七中展現堅強韌性，7比5拿下。

次盤保莉妮延續火燙球感，掌握關鍵破發後成為血戰1小時44分鐘的最大贏家；賽後根據官網數據指出，保莉妮拿下本賽季第11次搶七勝利，僅次於皮古拉（Jessica Pegula）的12次和諾斯科娃（Linda Noskova）的13次。

Elena Rybakina hits a forehand winner on the run against Paolini at the WTA Finals in Riyadh.



She hasn’t played a match in months.



But when she’s striking the ball at her best, she hits it as cleanly as anyone.



Great to have her back.

pic.twitter.com/bVl4sQCqtQ — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) November 2, 2024

「我並不確定該期待什麼，因為她自美網後就未再出賽，」賽後保莉妮說道，「但我知道她的發球很出色，所以我在發球局上特別專注，盡力保持比分接近，我告訴自己，一旦有機會，就要嘗試破發她。」

賽前萊巴基那表示，對這次年終賽之旅沒有太高的期望，反倒希望透過比賽找回狀態和自信，儘管今天發球成功率僅50%，但她仍打出了8記ACE球，並以27個致勝分超過保莉妮的12分。

「今天比賽很艱難，」萊巴基那回憶比賽時說，「在首盤我有一些機會，有不少破發點但沒能轉化，但總體來說，這還算不錯，在兩個半星期的準備後，我的比賽水準還可以，我期待接下來的比賽，希望能表現得更好。」