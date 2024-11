復出首戰年終賽兩盤落敗　萊巴基那自評表現還算及格

▲萊巴基那。(圖/路透)



實習記者胡冠辰/綜合報導

WTA年終紫組小組賽,哈薩克名將萊巴基那(Elena Rybakina)在拚戰1小時44分鐘後,以6比7、4比6兩盤不敵義大利網球女將保莉妮(Jasmine Paolini)。這場比賽是萊巴基那自美網因傷退賽後首次亮相,雖然輸了但她自評表現還不賴,「期待接下來的比賽,希望能表現得更好。」

Some pictures of Elena Rybakina during her match against Paolini. Back on track since 1st Round of US Open. Showing some fights despite the loose. And a new outfit, in purple. #WTAFinalsRiyadh : Getty pic.twitter.com/jLzkIugxpe

首盤保莉妮率先破發,以4比2領先,隨後萊巴基那加深接發技巧回破得手;緊接著雙方輪流保發將戰線拖至搶七,保莉妮在搶七中展現堅強韌性,7比5拿下。

次盤保莉妮延續火燙球感,掌握關鍵破發後成為血戰1小時44分鐘的最大贏家;賽後根據官網數據指出,保莉妮拿下本賽季第11次搶七勝利,僅次於皮古拉(Jessica Pegula)的12次和諾斯科娃(Linda Noskova)的13次。

Elena Rybakina hits a forehand winner on the run against Paolini at the WTA Finals in Riyadh.



She hasn’t played a match in months.



But when she’s striking the ball at her best, she hits it as cleanly as anyone.



Great to have her back.

pic.twitter.com/bVl4sQCqtQ