近22戰狂掃21勝延續暴力美學　莎芭蓮卡力退鄭欽文奪年終賽首勝

▲莎芭蓮卡。(圖/路透)



實習記者胡冠辰/綜合報導

WTA年終總決賽在今天(3日)凌晨正式燃起戰火,首戰由白俄羅斯世界球后莎芭蓮卡(Aryna Sabalenka)交手中國女將鄭欽文,在比賽中莎芭蓮卡將自身發球優勢以及正手力量發揮地淋漓盡致,最終就以6比3、6比4直落二擊敗鄭欽文奪下年終賽首勝,這一勝也是莎芭蓮卡近22場比賽中的第21勝,延續火燙手感。

首盤前段戰況膠著,雙方在比賽前30分鐘都成功保發;隨後莎芭蓮卡在3比2領先時,利用強勢的接發球,巧妙拉開並調動鄭欽文的距離,在第二個破發點中成功破發(鄭欽文雙發失誤後),並以一記強力回球完成保發,莎芭蓮卡6比3拿下第一盤。

次盤雙方戰至4比4後,鄭欽文在第9局自己的發球局中再次失守,莎芭蓮卡單場第二次破發成功,最後就以6比4再下一城,拿下年終賽首勝。

