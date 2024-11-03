近22戰狂掃21勝延續暴力美學　莎芭蓮卡力退鄭欽文奪年終賽首勝

▲莎芭蓮卡。（圖／路透）



實習記者胡冠辰／綜合報導

WTA年終總決賽在今天（3日）凌晨正式燃起戰火，首戰由白俄羅斯世界球后莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）交手中國女將鄭欽文，在比賽中莎芭蓮卡將自身發球優勢以及正手力量發揮地淋漓盡致，最終就以6比3、6比4直落二擊敗鄭欽文奪下年終賽首勝，這一勝也是莎芭蓮卡近22場比賽中的第21勝，延續火燙手感。

首盤前段戰況膠著，雙方在比賽前30分鐘都成功保發；隨後莎芭蓮卡在3比2領先時，利用強勢的接發球，巧妙拉開並調動鄭欽文的距離，在第二個破發點中成功破發（鄭欽文雙發失誤後），並以一記強力回球完成保發，莎芭蓮卡6比3拿下第一盤。

次盤雙方戰至4比4後，鄭欽文在第9局自己的發球局中再次失守，莎芭蓮卡單場第二次破發成功，最後就以6比4再下一城，拿下年終賽首勝。

saba...saba... SABALENKA @SabalenkaA captures the first win in the purple group after defeating Zheng in straight sets. #WTAFinalsRiyadh pic.twitter.com/hkYuIKw6QN — wta (@WTA) November 2, 2024

「我對這場勝利非常滿意，尤其是對陣鄭欽文，」莎芭蓮卡賽後興奮表示，「這是一場艱難的比賽，與她的艱苦戰鬥，我真的，我真的很高興我能夠直落兩​​盤結束這場比賽。」