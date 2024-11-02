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中華隊年輕又具實力！捷克教頭讚陳柏清：可以再投10年

▲▼ 哈迪姆 Pavel Chadim 。（圖／記者王真魚攝）

▲哈迪姆（Pavel Chadim）      。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／台北報導

「這是一場精采的好比賽！」捷克總教練哈迪姆（Pavel Chadim）在今日交流賽與中華隊2:2言和後，不吝讚美台灣球員與球迷。他特別提到台灣是支「年輕且極具潛力的球隊」，對於能在台灣主場優勢下有如此表現，他也為自家球員感到驕傲。

談到比賽後段捷克打線受制的情況，教練反而轉為稱讚台灣投手群的表現，「台灣投手展現出色的壓制力，不論是左右投的調度運用，還是投球品質都相當優異。雖然我們打者面對不少考驗，但他們確實掌握好球帶，沒有盲目追打壞球。」

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陳柏清首局挨轟失2分，隨後回穩，主投3局飆6次三振，無關勝敗。

當被問到陳柏清的先發表現時，捷克教頭首先好奇詢問他的年齡。得知陳柏清今年26歲、首年加入職棒後，教練眼睛一亮，「我非常喜歡左投！雖然他今天對右打內角的處理還有進步空間，但他很有潛力，可以再投十年沒問題，是位非常優秀的投手。」

賽前捷克選手披著中華民國國旗出場，而中華隊則由隊長陳傑憲披著捷克國旗。讓教練也感到驚喜。「這是個很棒的點子，雖然我事先並不知情。」他強調：「棒球不只是比賽輸贏，更要有感動的元素。這樣的交流正是感染球迷的最好方式。」

關鍵字： 捷克台灣球隊比賽球迷12強

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