延續3週火燙球感　卡查諾夫晉級巴黎賽4強

▲卡查諾夫(Karen Khachanov)。(圖/路透)



實習記者胡冠辰/綜合報導

2024巴黎大師賽今天(2日)凌晨迎來8強焦點戰,俄羅斯好手卡查諾夫(Karen Khachanov)交手保加利亞名將狄米特羅夫(Grigor Dimitrov);最終卡查諾夫展現精湛球技,以6比2、6比3戰勝狄米特羅夫闖進4強,也正式粉碎狄米特羅夫晉級ATP都靈年終賽的最後希望。

狄米特羅夫本戰需要擊敗卡查諾夫並闖入決賽,才能超越年終賽積分榜排名第八的澳洲好手德米瑙爾(Alex De Minaur)進入年終賽名單;狄米特羅夫前一晚經歷了對地主選手林德克內希(Arthur Rinderknech)的三盤苦戰,今天狀態不如以往,相比之下,卡查諾夫則延續了近三週的火熱狀態,最終取得了近13場比賽中的第12勝,拿到4強門票。

Seeking former glory



2018 #RolexParisMasters champion @karenkhachanov is back in the semis with a 6-2 6-3 win over Dimitrov. pic.twitter.com/IlLk4cLRHU