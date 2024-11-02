延續3週火燙球感　卡查諾夫晉級巴黎賽4強

▲卡查諾夫（Karen Khachanov）。（圖／路透）



實習記者胡冠辰／綜合報導

2024巴黎大師賽今天（2日）凌晨迎來8強焦點戰，俄羅斯好手卡查諾夫（Karen Khachanov）交手保加利亞名將狄米特羅夫（Grigor Dimitrov）；最終卡查諾夫展現精湛球技，以6比2、6比3戰勝狄米特羅夫闖進4強，也正式粉碎狄米特羅夫晉級ATP都靈年終賽的最後希望。

狄米特羅夫本戰需要擊敗卡查諾夫並闖入決賽，才能超越年終賽積分榜排名第八的澳洲好手德米瑙爾（Alex De Minaur）進入年終賽名單；狄米特羅夫前一晚經歷了對地主選手林德克內希（Arthur Rinderknech）的三盤苦戰，今天狀態不如以往，相比之下，卡查諾夫則延續了近三週的火熱狀態，最終取得了近13場比賽中的第12勝，拿到4強門票。

Seeking former glory



2018 #RolexParisMasters champion @karenkhachanov is back in the semis with a 6-2 6-3 win over Dimitrov. pic.twitter.com/IlLk4cLRHU — Tennis TV (@TennisTV) November 1, 2024

「我一開始就從底線方面表現出色，試圖從一開始就給他施壓，」卡查諾夫賽後表示，「我在首局就破發成功並取得領先，隨後我注意到他狀態不在百分百，但他還是堅持比賽，我很尊重他，也為他鼓掌。」

當被問道自己最近連勝的原因時（阿斯塔納冠軍、維也納亞軍），卡查諾夫則說，「說實話，我盡量不去多想，當你感覺到節奏和動力的時候，你只想繼續享受當下的狀態，並以相同的信念、熱情和享受的態度去比賽，僅僅針對不同對手稍微改變戰術即可。」卡查諾夫的4強對手將是地主法國15號種子亨伯特（Ugo Humbert）。