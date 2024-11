一哥班凱羅傷勢嚴重　魔術主帥： 這是其他球員的機會

▲▼班凱羅。(圖/路透)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

奧蘭多魔術在昨天(1日)遺憾宣布陣中少主班凱羅(Paolo Banchero)因「右側斜肌撕裂」將無限期缺陣。魔術球團聲明,傷勢是在台灣時間31日對陣公牛時所造成,但球團並不焦慮,認為這是讓其他球員展現自我的機會。

班凱羅談起受傷的當下,表示知道自己身體不對勁,但對傷勢的嚴重程度感到驚訝,「受傷的當下我有感覺到,不知道會發生什麼事,只知道不太妙,我當時想繼續留在場上,比賽結束後去檢查,希望不會太嚴重,但很遺憾比我想的要嚴重。」

This is the play Paolo Banchero got banged up on, being the ultimate competitor he is — he finished the game. Banchero had a wrap on the right side of his core underneath his shirt, and on both of his knees during his post-game interview following the loss. Brutal pic.twitter.com/gpe0ZtzsEM