一哥班凱羅傷勢嚴重　魔術主帥： 這是其他球員的機會

▲▼班凱羅。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

奧蘭多魔術在昨天（1日）遺憾宣布陣中少主班凱羅（Paolo Banchero）因「右側斜肌撕裂」將無限期缺陣。魔術球團聲明，傷勢是在台灣時間31日對陣公牛時所造成，但球團並不焦慮，認為這是讓其他球員展現自我的機會。

班凱羅談起受傷的當下，表示知道自己身體不對勁，但對傷勢的嚴重程度感到驚訝，「受傷的當下我有感覺到，不知道會發生什麼事，只知道不太妙，我當時想繼續留在場上，比賽結束後去檢查，希望不會太嚴重，但很遺憾比我想的要嚴重。」

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This is the play Paolo Banchero got banged up on, being the ultimate competitor he is — he finished the game. Banchero had a wrap on the right side of his core underneath his shirt, and on both of his knees during his post-game interview following the loss. Brutal pic.twitter.com/gpe0ZtzsEM — Fawzan Amer (@FAmer__) November 1, 2024

魔術總教練莫斯利（Jamahl Mosley）非常不樂見傷勢的發生，「這對班凱羅來說真的很糟糕，他本賽季的開局很棒，演出高水準表現，在各方面都在帶領魔術隊。」，莫斯利也表示，正好能利用機會磨練其他球員，「這也是一個讓其他人挺身而出的機會。」

班凱羅本賽季的開局非常亮眼，在受傷前，班凱羅場均29分排名全聯盟第七，並且有8.8籃板、5.6次助攻，目前聯盟僅有三位球員能達成29+8+5的全能數據，另外2位分別是，金塊「小丑」約基奇（Nikola Jokic）和公鹿「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）。