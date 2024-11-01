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湖人選他錯過兩新秀第1隊新星！　明年放21歲小將自由又被笑

記者游郁香／綜合報導

湖人去年以第17順位選進「雙能衛」胡德-希菲諾(Jalen Hood-Schifino)，受傷勢纏身，他菜鳥季僅出賽21場，場均上場不到6分鐘，他後面順位的小哈奎茲(Jaime Jaquez Jr.)、波傑姆斯基(Brandin Podziemski)都已是熱火和勇士的主力，如今又傳出洛城不執行胡德-希菲諾第3年的新秀選項，他將在明年恢復自由身。

根據《ESPN》今(1)日的報導，湖人決定不執行2023年首輪第17順位後衛胡德-希菲諾第3年的新秀選項，該選項價值400萬美元(約1.27億台幣)，這意味著他將在明年成為非受限自由球員。

▲▼湖人2023年首輪新秀胡德-希菲諾。（圖／路透）

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▲湖人2023年首輪新秀胡德-希菲諾。（圖／路透，下同）

儘管湖人這麼做的原因是出於創造名單的「彈性」，他們下個休賽季預計會超過薪資上限，不過洛城當初選進胡德-希菲諾的決定，可能會讓他們「捶心肝」，該年第18順位新一代「飄髮哥」小哈奎茲、第19順位波傑姆斯基菜鳥季就成為熱火和勇士的主力，都進入年度新秀第1隊。

胡德-希菲諾來自印第安納大學，他上季受到膝傷和背部痙攣困擾，整季只打了21場比賽，場均上場5.2分鐘，存在感極低，今年3月就因動刀治療背傷而整季報銷，本季則還未在NBA登場。

NBA迷因帳號《NBA Memes》分享了一張P圖，讓小哈奎茲與波傑姆斯基也穿上紫金戰袍，站在胡德-希菲諾的身旁，並附上3人的選秀順位，「湖人讓胡德-希菲諾休賽季成為非受限自由球員，讓這張圖表變得更有趣了。」有球迷看了忍不住大罵湖人總管佩林卡(Rob Pelinka)，「他真是太垃圾了！」

▲▼湖人2023年首輪新秀胡德-希菲諾。（圖／路透）

關鍵字： NBA湖人Jalen Hood-Schifino胡德-希菲諾

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