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台灣應警戒的韓國21歲怪物新星　例行賽30次守備失誤隱憂？

▲▼起亞虎金倒英。（圖／截自KBO官網）

▲起亞虎金倒英。（圖／截自KBO官網）

記者楊舒帆／綜合報導

韓國隊備戰世界12強賽，正如火如荼的訓練，剛奪得韓國大賽冠軍的起亞虎關鍵打者金倒英也已經加入集訓。他在本季繳出創下歷史紀錄的驚人表現，總教練柳仲逸比任何人都殷切期待內野手金倒英的加入，不過就在觀看守備訓練時，心頭冒出一疑問，不理解為何例行賽會出現30次守備失誤。

金倒英今年出賽141場，繳出打擊率0.347（544打數143安打）、38支全壘打、40次盜壘、109打點、143得分、OPS 1.067的成績，被視為例行賽MVP最熱門人選。雖然在韓國大賽五場比賽中打擊率僅0.235（17打數4安打），無法延續其爆發力，但仍有1支全壘打、5次保送、5分打點，對球隊奪冠有充分貢獻。

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在備戰「世界12強賽」的訓練期間，柳教練持續讚揚金倒英。金倒英今年以21歲之齡創下史上最年輕達成30轟30盜、最年輕全壘打紀錄、最年輕單季100打點100得分，以及單季最多得分等多項紀錄，成為年輕的紀錄製造機。柳教練談到金倒英一年間的快速成長時，微笑著說，「他現在已經成為代表我國的選手了。」

不過有一個疑問。在柳教練心中，金倒英是位守備優秀的內野手，但他今年竟然出現了30次失誤。柳教練認為，作為三壘手而非游擊手，無論如何30次失誤都太多了。

起亞虎當然也認為金倒英需要減少守備失誤。今年6月，起亞守備教練朴基南在指導金倒英訓練時，半開玩笑地說，「（金）倒英現在是全世界失誤王」，希望能減輕他在守備上的壓力。朴教練還特地剪輯了韓職著名的三壘守備頂尖好手、斗山熊許敬民的影片給金倒英觀看，幫助他找到改進方向。

因此柳教練很想儘快和金倒英談談。柳教練表示，「還要考慮把倒英放在哪個位置。我原本認為他是個守備很好的球員，從訓練時的表現來看是這樣，但30次失誤確實太多了。我得問問他是為什麼會這樣。作為同是內野手的前輩，我想問問他『為什麼會有這麼多失誤』。」

不過金倒英在韓國大賽期間守備展現「0失誤」的好表現，對韓國隊來說或許是好消息。金倒英表示，「雖然打擊表現沒能讓大家滿意，但在守備上展現了穩定的表現，我感到很開心，」金倒英說：「進入韓國大賽時，我想著絕對不能再給球隊帶來困擾，即使打擊不順，也一定要把守備做好。在短時間內，我把所有注意力都放在守備訓練上。」

除非有意外，金倒英預計將在這次國家隊擔任主力三壘手。目前能與金倒英競爭三壘位置的選手包括宋成文（Kiwoom）和文寶京（LG），但宋成文目前較專注於二壘防守訓練，文寶京則可能擔任一壘手。由於國際賽是短期賽事，守備的重要性更高，因此柳仲逸想要確實了解金倒英30次失誤的原因。

柳仲逸曾考慮讓金倒英擔任第四棒，但目前傾向按例行賽的角色，將他安排在第三棒。第四棒可能在朴東原、宋成文、文寶京之間競爭。

關鍵字： 韓國大賽國家隊守備失誤金倒英柳仲逸

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