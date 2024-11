大谷翔平居首！　道奇創下世界大賽奪冠後商品銷售紀錄

▲▼大谷翔平。(圖/路透社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

世界大賽第五戰9局下,當布勒(Walker Buehler)面對洋基打者維杜戈(Alex Verdugo)取得再見三振時,洛杉磯道奇睽違4年再次奪下世界冠軍;根據Fanatics公布指出,道奇奪冠後第1個小時銷售額打破所有體壇冠軍紀錄,訂單前兩名分別是美國以及日本,其中當家球星大谷翔平名列銷售榜榜首。

Fanatics的數據紀錄是基於所有商品的消費金額,包括球衣、T恤、收藏品等;Fanatics是北美體育聯賽(MLB、NFL、NBA、WNBA和NHL)的官方在線運動商品零售商,已有超過十年歷史。

道奇隊打破了2020年自己創下的銷售紀錄,當時他們奪得自1988年以來的首個世界大賽冠軍,根據Fanatics的數據,昨天(31日)比賽結束後的前12小時,道奇商品的銷售額比四年前增長了20%。

Shohei Ohtani in his first of 10 seasons with the Dodgers:



- Invented 50 HR/50 SB club

- Career-high in HR, RBI, 2B, SB, H, R

- Dodgers franchise record in single season home runs

- First career postseason berth

- Will win NL MVP



World Series champion.pic.twitter.com/e6yCjGpxpb