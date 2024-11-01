大谷翔平居首！　道奇創下世界大賽奪冠後商品銷售紀錄

▲▼大谷翔平。（圖／路透社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

世界大賽第五戰9局下，當布勒（Walker Buehler）面對洋基打者維杜戈（Alex Verdugo）取得再見三振時，洛杉磯道奇睽違4年再次奪下世界冠軍；根據Fanatics公布指出，道奇奪冠後第1個小時銷售額打破所有體壇冠軍紀錄，訂單前兩名分別是美國以及日本，其中當家球星大谷翔平名列銷售榜榜首。

Fanatics的數據紀錄是基於所有商品的消費金額，包括球衣、T恤、收藏品等；Fanatics是北美體育聯賽（MLB、NFL、NBA、WNBA和NHL）的官方在線運動商品零售商，已有超過十年歷史。

道奇隊打破了2020年自己創下的銷售紀錄，當時他們奪得自1988年以來的首個世界大賽冠軍，根據Fanatics的數據，昨天（31日）比賽結束後的前12小時，道奇商品的銷售額比四年前增長了20%。

Shohei Ohtani in his first of 10 seasons with the Dodgers:



- Invented 50 HR/50 SB club

- Career-high in HR, RBI, 2B, SB, H, R

- Dodgers franchise record in single season home runs

- First career postseason berth

- Will win NL MVP



World Series champion.pic.twitter.com/e6yCjGpxpb — Noah Camras (@noahcamras) October 31, 2024

此外Fanatics也公布了世界大賽結束後道奇球員商品銷量的前五名，榜首毫不意外是日本超級巨星大谷翔平；擔任一壘手且獲選為世界大賽MVP的弗里曼（Freddie Freeman）名列第二，弗里曼帶著腳踝傷勢忍痛出戰，更成為世界大賽首位擊出再見滿貫全壘打的球員，在世界大賽中，弗里曼前四場比賽每場都擊出全壘打，總計打下平紀錄的12分打點。

3-5名分別是右外野手貝茲（Mookie Betts）、新秀投手山本由伸以及因腳趾受傷而無法在季後賽出賽的老將左投柯蕭（Clayton Kershaw）。