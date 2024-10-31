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5分領先到逆轉吞敗　洋基主帥心碎：這將永遠刺痛我的心

▲布恩。（圖／路透）

▲布恩。（圖／路透）

實習記者胡冠辰／綜合報導

眾所矚目的MLB世界大賽「奇基對決」今天（31日）第5戰，紐約洋基在比賽中浪費5分領先優勢，失誤頻發後段牛棚也沒能守成，最終被道奇7比6上演大逆轉無緣延長戰線，讓主帥布恩（Aaron Boone）賽後說，「這將永遠刺痛，」並表示自己心碎了。

洋基打線在比賽前段火力四射，1局下，道奇先發弗萊赫提（Jack Flaherty）保送索托（Juan Soto）後，遭賈吉（Aaron Judge）與齊森姆（Jazz Chisholm Jr）背靠背開轟；2局下維杜戈（Alex Verdugo）敲出適時安打，3局下史坦頓（Giancarlo Stanton）再補上一發陽春砲，洋基取得5比0遙遙領先。

然而洋基守備卻在5局上亂成一鍋粥，單局發生三次要命失誤讓道奇嗅到一絲反撲氣焰，貝茲（Mookie Betts）上壘後弗里曼（Freddie Freeman）挺身而出，敲出適時安打追回2分，下一棒T.赫南德茲（Teoscar Hernandez）更是補上一支二壘安打，一棒追平比數，雙方戰至5比5。

洋基在6局下攻下1分再領先，8局上被道奇打下2分超前後，洋基在9局下反攻失敗，只能眼睜睜在自家主場看著道奇隊捧起世界大賽冠軍獎盃，黯然離場。

「這將永遠刺痛我的心，」賽後洋基主帥布恩表示，「是的，我心碎了，但這並沒有帶走我對自己的意義，以及該團隊今年所取得成就的自豪感，顯然第5局的狀況很艱難，但柯爾（Gerrit Cole）處理得很好（指無人出局滿壘的連續三振），即便度過了亂流，但他依舊能在第6、7局給我們帶來好投，我認為他很聰明。」

談到世界大賽MVP弗里曼時，布恩則說，「是的，在系列賽中製造他的出局極為困難，他大大的傷害我們，你知道的，從他開轟開始，他就是常駐在本壘板上的那個弗里曼，他真的大大的傷害了我們。」

隨後布恩被問到是否會同情自家球員的遭遇，因為布恩在球員時期也面臨過這種狀況，對此他表示也許會，「我確實經歷過這些，2003年我感覺自己現在仍能看到馬林魚在我們的球場上瘋狂慶祝，那是最痛苦的時刻之一，同時2019年面對太空人時也是如此，今年當然會為陣中的球員們感到心碎。」

關鍵字： MLB洛杉磯道奇紐約洋基布恩

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