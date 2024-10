5分領先到逆轉吞敗　洋基主帥心碎：這將永遠刺痛我的心

▲布恩。(圖/路透)



實習記者胡冠辰/綜合報導

眾所矚目的MLB世界大賽「奇基對決」今天(31日)第5戰,紐約洋基在比賽中浪費5分領先優勢,失誤頻發後段牛棚也沒能守成,最終被道奇7比6上演大逆轉無緣延長戰線,讓主帥布恩(Aaron Boone)賽後說,「這將永遠刺痛,」並表示自己心碎了。

洋基打線在比賽前段火力四射,1局下,道奇先發弗萊赫提(Jack Flaherty)保送索托(Juan Soto)後,遭賈吉(Aaron Judge)與齊森姆(Jazz Chisholm Jr)背靠背開轟;2局下維杜戈(Alex Verdugo)敲出適時安打,3局下史坦頓(Giancarlo Stanton)再補上一發陽春砲,洋基取得5比0遙遙領先。

然而洋基守備卻在5局上亂成一鍋粥,單局發生三次要命失誤讓道奇嗅到一絲反撲氣焰,貝茲(Mookie Betts)上壘後弗里曼(Freddie Freeman)挺身而出,敲出適時安打追回2分,下一棒T.赫南德茲(Teoscar Hernandez)更是補上一支二壘安打,一棒追平比數,雙方戰至5比5。

洋基在6局下攻下1分再領先,8局上被道奇打下2分超前後,洋基在9局下反攻失敗,只能眼睜睜在自家主場看著道奇隊捧起世界大賽冠軍獎盃,黯然離場。

「這將永遠刺痛我的心,」賽後洋基主帥布恩表示,「是的,我心碎了,但這並沒有帶走我對自己的意義,以及該團隊今年所取得成就的自豪感,顯然第5局的狀況很艱難,但柯爾(Gerrit Cole)處理得很好(指無人出局滿壘的連續三振),即便度過了亂流,但他依舊能在第6、7局給我們帶來好投,我認為他很聰明。」

