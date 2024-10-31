不斷更新／道奇2支高飛犧牲打突破　7比6超前洋基

記者王真魚／綜合報導

世界大賽第5戰，洋基靠賈吉（Aaron Judge）、奇澤姆（Jazz Chisholm Jr）背靠背開轟，先馳得點。史坦頓（Giancarlo Stanton）也在3局擊出全壘打，率隊5比0領先道奇。5局上，洋基守備亂成一鍋粥，道奇趁機反攻，一口氣攻下5分追平。6局下，史坦頓高飛犧牲打，要回領先。8局上，道奇也靠2支高飛犧牲打，攻下2分以7比6超前。

道奇打線中，創造世界大賽連續6場開轟新紀錄的弗里曼（Freddie Freeman）擔任「第三棒一壘手」。洋基則維持與前一天相同的打序，「法官」賈吉（Aaron Judge）擔任第三棒，前一天擊出滿貫砲的沃爾普（Anthony Volpe）任第七棒。

洋基王牌右投柯爾（Gerrit Cole）繼首戰再度先發，1局上讓道奇三上三下。大谷翔平首打席擊出飛球出局。

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1局下，道奇弗萊赫提（Jack Flaherty）先發遭狙擊，保送索托（Juan Soto）後，賈吉（Aaron Judge）、齊森姆（Jazz Chisholm Jr）背靠背開轟，洋基3比0領先。這是賈吉首次在世界大賽擊出全壘打，也是洋基首次率先拿下分數。

2局下，洋基延續攻勢，沃爾普擊出二壘長打，再靠滾地球攻佔三壘，維杜戈（Alex Verdugo）面對對手趨前守備，適時擊出安打，帶有1分打點。道奇緊急換投，弗萊赫提僅投1.1局失4分吞2轟退場。

班達（Anthony Banda）接手，2出局一壘有人，接連保送索托、賈吉，不過讓下一棒齊森姆擊出滾地球，化解滿壘危機。

3局下，史坦頓（Giancarlo Stanton）擊出團隊第3轟，比數擴大至5比0。史坦頓這一轟，也是個人季後賽第7支全壘打，創下洋基隊史單一季後賽最多轟紀錄。

洋基隊史季後賽全壘打排行榜：

威廉斯（Bernie Williams）：22轟

基特（Derek Jeter:）：20轟

史坦頓：18轟

曼托（Mickey Mantle）：18轟

賈吉：16轟

魯斯（Babe Ruth）：15轟

5局上，洋基守備亂成一鍋粥，E.赫南德茲（Enrique Hernandez）安打，艾德曼（Tommy Edman）擊出中外野飛球，上一局展現美技接殺的賈吉卻發生失誤，下一棒史密斯（Will Smith）擊出滾地球，游擊手沃爾普選擇傳三壘發生失誤，遭成全部安全上壘狀態，道奇首次攻佔滿壘。

儘管手指疑似破皮流血，柯爾仍展現強勁實力，連續飆出2次三振，速球更一度飆上99英里（約159公里），其中包括三振大谷翔平。但在面對貝茲（Mookie Betts）時，洋基守備再度出現失誤，一顆滾地球竟讓一壘發生「空城計」，柯爾未補位一壘讓道奇率先破蛋，貝茲這一球被記為安打。

隨後弗里曼（Freddie Freeman）挺身而出，敲出適時安打追分，T.赫南德茲（Teoscar Hernandez）更是補上一支二壘安打，一棒追平比數。

弗里曼這一安帶有2分打點，個人季後賽累積12打點，追平1960年理查森（Bobby Richardson），並列史上第一。

5局下，洋基滿壘無功而返，6局再度燃起攻勢，索托、賈吉接連保送上壘，齊森姆滾地球推送跑者進佔得點圈，史坦頓高飛犧牲打，要回洋基領先。

柯爾主投6.2局退場，被敲4支安打，投出6次三振、4次保送，失掉5分皆非責失。

8局上，道奇吹起反攻號角，E.赫南德茲、艾德曼串連安打，史密斯選到保送，勒克斯（Gavin Lux）高飛犧牲打追平，大谷翔平因捕手妨礙獲得免費走上一壘，也讓道奇再度攻佔滿壘，貝茲再一支高飛犧牲打，道奇超前。



▲「法官」賈吉（Aaron Judge）。（圖／達志影像／美聯社）