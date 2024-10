不斷更新／道奇2支高飛犧牲打突破　7比6超前洋基

記者王真魚/綜合報導

世界大賽第5戰,洋基靠賈吉(Aaron Judge)、奇澤姆(Jazz Chisholm Jr)背靠背開轟,先馳得點。史坦頓(Giancarlo Stanton)也在3局擊出全壘打,率隊5比0領先道奇。5局上,洋基守備亂成一鍋粥,道奇趁機反攻,一口氣攻下5分追平。6局下,史坦頓高飛犧牲打,要回領先。8局上,道奇也靠2支高飛犧牲打,攻下2分以7比6超前。

道奇打線中,創造世界大賽連續6場開轟新紀錄的弗里曼(Freddie Freeman)擔任「第三棒一壘手」。洋基則維持與前一天相同的打序,「法官」賈吉(Aaron Judge)擔任第三棒,前一天擊出滿貫砲的沃爾普(Anthony Volpe)任第七棒。

洋基王牌右投柯爾(Gerrit Cole)繼首戰再度先發,1局上讓道奇三上三下。大谷翔平首打席擊出飛球出局。

1局下,道奇弗萊赫提(Jack Flaherty)先發遭狙擊,保送索托(Juan Soto)後,賈吉(Aaron Judge)、齊森姆(Jazz Chisholm Jr)背靠背開轟,洋基3比0領先。這是賈吉首次在世界大賽擊出全壘打,也是洋基首次率先拿下分數。

2局下,洋基延續攻勢,沃爾普擊出二壘長打,再靠滾地球攻佔三壘,維杜戈(Alex Verdugo)面對對手趨前守備,適時擊出安打,帶有1分打點。道奇緊急換投,弗萊赫提僅投1.1局失4分吞2轟退場。

班達(Anthony Banda)接手,2出局一壘有人,接連保送索托、賈吉,不過讓下一棒齊森姆擊出滾地球,化解滿壘危機。

Giancarlo Stanton's SEVENTH home run of the #postseason ! (MLB x @Mastercard ) pic.twitter.com/jw8kTXnDoG

3局下,史坦頓(Giancarlo Stanton)擊出團隊第3轟,比數擴大至5比0。史坦頓這一轟,也是個人季後賽第7支全壘打,創下洋基隊史單一季後賽最多轟紀錄。

洋基隊史季後賽全壘打排行榜:

威廉斯(Bernie Williams):22轟

基特(Derek Jeter:):20轟

史坦頓:18轟

曼托(Mickey Mantle):18轟

賈吉:16轟

魯斯(Babe Ruth):15轟

The @Dodgers get on the board in Game 5. #WorldSeries pic.twitter.com/Mif4HgFsoO