洋基宣布今禁止兩名惡劣球迷進場！教頭強烈譴責沒品行為

▲洋基球迷超粗暴搶球 。（圖／路透）

記者王真魚／綜合報導

前日世界大賽第4戰中對洛杉磯道奇隊外野手貝茲（Mookie Betts）惡意妨害行為的兩名男性球迷，紐約洋基隊宣布，今天禁止他們進場觀看第五戰。

聲明中提到：「昨晚被趕出場的兩名球迷，他們行為是不可接受的。無論在何種活動中，洋基球場的安全與秩序必須得到維護，絕不妥協。今晚是洋基球場本賽季最後一場比賽，我們期待著球迷們熱情的支持。洋基球場以球迷的熱情而聞名，但球員不應承受故意接觸所帶來的風險。洋基隊和大聯盟將對前晚的行為保持零容忍，這名球迷將不被允許出現在今晚的比賽中。」

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這一惡行發生在第四戰的第一局。當貝茲試圖接球時，前排的一名球迷強行試圖從貝茲的手套中奪走球，另一名球迷則試圖抓住他的手臂。根據當地媒體的報導，這兩名球迷是季票持有者，並已被保安人員帶離現場。

洋基教頭布恩（Aaron Boone）強烈譴責此行為，「這不好，這是不可被允許的行為。只能這樣形容。來這裡應該是為了加油、聲援，（但這種暴力行為）是不可被接受的。任何人都不應該動手，這是不該發生的事。」

根據球團官方網站表示，這些座位的票價已退還，且座位已提供給兒童癌症患者及其家屬使用。