陳子豪準備跟上投入自由市場！張志豪因傷影響年資無緣今年FA

▲中信兄弟陳子豪。（圖／中信兄弟提供）

記者王真魚／綜合報導

在中信兄弟詹子賢表態將行使FA之後，「雙子」另一人陳子豪預計也會投入自由市場。不過先前曾傳張志豪也符資格，經確認後年資尚未達標。

陳子豪當初以高中生之姿挑戰職棒，2022年就符合自由球員資格，不過他提前在2021年與球團簽下3年合約，首年月薪45萬元，後2年分別調漲至55萬及60萬元。

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選擇與球團提前簽約，陳子豪當時明確表示，希望留在兄弟。如今合約到期，年僅29歲的他，將以更完美姿態投入自由市場，也更有本錢追逐更大型合約。

據悉，陳子豪這次將會投入自由市場，同樣已有球團鎖定，近期就會向球團繳交相關資料。他今年月薪60萬元，若有球團網羅，全額轉隊費為900萬元，或是540萬元加上一名25人名單外的球員

陳子豪大賽經驗豐富，已經打過9次總冠軍戰，生涯累積131發全壘打、打擊率0.288；本季繳出17轟，台灣大賽第4戰也敲出陽春砲。

值得一提的是，張志豪2020年球季結束後首次行使FA，原本預期今年將再度達標，被視為FA熱門人選；但經確認後，因2021年、2022年傷勢影響出賽場次，導致年資未達標準，無法取得資格。

除了陳子豪、詹子賢，樂天桃猿朱育賢同樣備受關注，也有其他球隊表達有興趣。不過所屬經紀公司悍創表示，目前尚未確定是否行使FA，「樂天都有和我們持續聯繫，還在評估中。」