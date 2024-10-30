詹子賢確定行使FA投入自由市場！預料掀起搶人大戰

▲詹子賢 。（圖／中信兄弟提供）

記者王真魚／綜合報導

中職今公告自由球員名單，中信兄弟有5人符合，其中詹子賢確定會行使FA，預料掀起搶人大戰。

兄弟今年有黃鈞聲、陳子豪以及謝榮豪、許基宏和詹子賢符合自由球員資格。其中陳子豪、許基宏以及詹子賢屬於A級球員。

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詹子賢所屬經紀公司縱華證實，他將會行使FA，投入自由市場。先前圈內曾傳台鋼已和本人接觸，不過進一步求證，消息並非屬實。許基宏也是同一個經紀公司，不過他目前仍在考慮，尚未決定。

詹子賢今年出賽空間在後起新秀竄起後遭到壓縮，不過還是有累積94場出賽，敲出64支安打，包括1轟，打擊率0.255，攻擊指數.669；今年台灣大賽，他僅出賽2場、3個打席。

根據中職規定，自由球員若在全隊薪資排名前12者屬於A級，13名以下則為B級，補償辦法則為A級球員全額轉隊費為年薪125％，或年薪75％加1名25人名單外球員，B級則為年薪75％。

詹子賢今年月薪63萬，全額轉隊費是945萬；若是補償一名球員，轉隊費為567萬。30歲的他，正是強打之年，預期將獲得複數球隊關注。據了解，確實已有球團將他納入季後補強名單之中。兄弟球團領隊劉志威則在季中便表示，一定會展現最大誠意留人。