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湖人抱持與奪冠賽季相同心態　戴維斯：努力不連輸2場比賽

▲▼湖人詹姆斯、戴維斯。（圖／路透）

▲湖人詹姆斯、戴維斯。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

湖人開季3連勝遭到太陽終結，明(31)日將作客4勝0敗的騎士，過去4戰場均能砍32.8分的洛城當家長人戴維斯(Anthony Davis)下達「必勝令」，「我們必須去贏。我們努力不連續輸2場比賽，這將是我們整季的挑戰，不要連輸2場。」

湖人前役一度領先太陽18分，最終卻遭到逆轉，讓戴維斯單場29分、15籃板、3助攻和3火鍋的好表現化為烏有。客場5連戰之旅首戰就出師不利，接下來他們將到克里夫蘭踢館，騎士開季保持4勝0敗的完美戰績。

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根據戴維斯的說法，湖人抱著與奪冠的2019-20賽季相同的心態，將努力在對戰騎士的比賽中「反彈」，不要連輸2場，「歷史上沒人能達成82勝0敗。我們不期望會輸，但我們也是現實主義者，知道現實中我們可能會輸掉一些比賽。」

▲▼湖人戴維斯。（圖／路透）

▲湖人戴維斯。（圖／路透）

「當然，我們不想在這次客場之旅的第1場比賽就輸掉，但我對球員們的努力感到滿意，我們打得非常賣力。」戴維斯喊話，「我們會在接下來對陣4勝0敗的克里夫蘭時反彈，那也是一支狀態很好的球隊。所以我們需要贏下來，我們的目標是不連輸兩場，這將是我們整個賽季的挑戰。」

對湖人來說，這將是一個很大的挑戰，上季他們最多曾連續輸4場比賽， 新帥瑞迪克(JJ Redick)的考驗才要開始。

▲▼湖人戴維斯。（圖／路透）

▲湖人戴維斯。（圖／路透）

談到湖人前一場搞砸18分領先敗給太陽，戴維斯點出第2節只拿14分太傷，「我們那節防守很好，只丟了25分。他們半場總共拿下50分，但我們第2節就是無法得分，這對我們造成了傷害。很多原因是失誤，有部分是我們出手一些艱難的球。」

「我們不能1節只得14分。作為一支進攻能力強的球隊和個人，要在1節只得14分是很難的。我們從中恢復過來，然後杜蘭特(Kevin Durant)投進了一些高難度的球……但我認為我們在最後階段的執行力真的很好。」戴維斯繼續說道。

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