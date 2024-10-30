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柯爾把「庫明加降為替補」原因曝　勇士大物淡定：保持專業

記者游郁香／綜合報導

勇士前場大物庫明加(Jonathan Kuminga)開季先發了3場後，今(30)日對鵜鶘一役被降為替補，引起關注 ，不過他改從板凳出發，上場時間「不減反增」，主帥柯爾(Steve Kerr)表示，賽前就告訴庫明加，他的上場時間會很長，「這只是關於組合和獲得更多空間。」

22歲的庫明加是2021年首輪第7順位新秀，被勇士寄予厚望，但雙方並未在10月的期限前延長新秀合約，這意味著這位前場大物明年夏天將成為受限自由球員。對想追求頂薪大約的庫明加來說，必須在本季力求表現，證明自己的價值。

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庫明加開季前3戰都先發上陣，但在天王柯瑞(Stephen Curry)、威金斯(Andrew Wiggins)和梅爾頓(De’Anthony Melton)傷停之下，他反倒被降為替補，勇士主帥的決定引起關注。柯爾賽後表示，他賽前就告知庫明加，「你會上場很長的時間，調動只是關於組合和獲得更多的空間。」

▲▼勇士庫明加。（圖／路透）

▲勇士庫明加。（圖／路透，下同）

柯爾解釋，在球隊體系「核心」柯瑞、重要得分手威金斯都不在的情況下，他希望拉開場上的空間，因此把庫明加、格林(Draymond Green)和傑克森-戴維斯(Trayce Jackson-Davis)3名前場球員「拆開」使用，但他很清楚，這仍會是一場「庫明加的比賽」。

庫明加這一戰上場28分鐘，是他開季打最久的一場比賽，他以13投6中高效攻下17分、3助攻和3籃板，外帶2抄截、1火鍋，還有一記技驚四座的反手灌籃，他是勇士能克服20分落後，反贏了18分的功臣之一。

這位22歲新星賽後接受《NBC體育》灣區站訪問時，談到自己心態上的變化，「這只是籃球比賽，最終我們要保持專業，這就是我們所做的。每天都要上場比賽，因為這是我們每天選擇做的事，無論情況如何、無論發生什麼，都要保持專業，打你熱愛的籃球比賽，然後回家，就是這麼簡單。」

▲▼勇士希爾德、安德森、顆瑞、庫明加、沃特斯三世 。（圖／路透）

庫明加也提到，帶領球隊展開反擊的關鍵人物是核心前輩格林， 「一切都從格林開始。他進入休息室告訴我們所有人，『他們(鵜鶘)現在看起來很不錯，但一旦我們施加壓力，他們就會退縮。』而這正是發生的事情。他說，『只要我們在防守端施壓，進攻就會變得簡單。』這就是我們在場上做的事。」

▲▼勇士穆迪、庫明加。（圖／路透）

關鍵字： NBA勇士庫明加柯爾

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