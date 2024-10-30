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大谷翔平敲傷後首安！道奇教頭：左肩無礙但有個問題...

記者王真魚／綜合報導

道奇隊總教練羅伯斯（Dave Roberts）在第4戰敗戰後的記者會上，談到了帶著左肩半脫臼傷勢出賽的大谷翔平。

大谷在這場比賽第5局敲出中外野方向安打，這是他受傷後的首支安打，但其他3個打數都遭到解決。

被問到左肩傷勢是否影響到大谷的打擊動作時，羅伯斯表示：「我已經多次詢問他的狀況，他說沒有影響，他也沒有感覺到不適。不過，他現在有個問題，常追打好球帶外的球。幾個打席本來可以選到保送，但因為追打反而無法上壘。」

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這場比賽也是大谷受傷後首次滑壘。在第5局敲出安打後，他滑進二壘壘包。對此，羅伯斯說：「今晚他確實有做出滑壘動作。我認為他現在應該不會去盜壘，但目前看來傷勢並沒有造成太大的問題。」

在本屆世界大賽中，大谷的打擊成績是15打數2安打。而在受傷後的這兩場比賽，他繳出7打數1安打的表現。

▲▼ 大谷翔平 。（圖／路透）

▲大谷翔平 。（圖／路透）

關鍵字： 大谷翔平道奇隊打擊成績受傷比賽回顧

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