直落二壓制智利名將　艾卡拉茲闖巴黎大師賽16強

▲西班牙「小蠻牛」艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）（圖／路透）



實習記者胡冠辰／綜合報導

2024巴黎大師賽32強，西班牙「小蠻牛」艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）以7比5、6比1直落二擊敗智利發球好手賈瑞（Nicolas Jarry）；艾卡拉茲成功晉級賽會16強，屆時對手將是地主法國15號種子亨伯特（Ugo Humbert）與美國選手吉隆（Marcos Giron）之間的勝方。

開賽艾卡拉茲馬上取得領先，他在第二局中從0比40的落後下，連贏五分破掉賈瑞的發球局，儘管盤末艾卡拉茲在5比4發球勝盤局（Serving for the set）時被賈瑞追平，但他很快穩住陣腳，回破後以7比5拿下首盤。

次盤艾卡拉茲在接發方面延續手感，即便賈瑞在第二盤回球時多次施壓，創造了四次破發機會，但艾卡拉茲展現韌性，堅守優勢；最終艾卡拉茲耗時1小時30分鐘後就以直落二贏得比賽，將雙方的對戰紀錄提升至3勝1敗。

「我覺得我在第一盤打得很好，但盤末有點困難，」艾卡拉茲賽後說道，「我很高興能拿下首盤，這對於進入第二盤增強信心非常重要，我需要時間適應球場的速度。」

「我已經兩年沒在巴黎比賽了，所以每次繼續前進對我來說都是一種禮物，」艾卡拉茲最後補充，自己正在追求連續第三年單賽季獲得五個或以上ATP巡迴賽冠軍，16強對手將是地主法國15號種子亨伯特與美國選手吉隆之間的勝方。