直落二壓制智利名將　艾卡拉茲闖巴黎大師賽16強

▲西班牙「小蠻牛」艾卡拉茲(Carlos Alcaraz)(圖/路透)



實習記者胡冠辰/綜合報導

2024巴黎大師賽32強,西班牙「小蠻牛」艾卡拉茲(Carlos Alcaraz)以7比5、6比1直落二擊敗智利發球好手賈瑞(Nicolas Jarry);艾卡拉茲成功晉級賽會16強,屆時對手將是地主法國15號種子亨伯特(Ugo Humbert)與美國選手吉隆(Marcos Giron)之間的勝方。

