洋基球迷「超誇張搶球」！干擾貝茲接殺遭趕出場

"Well, A for effort."



Fan interference was called on this play where a Yankee fan tried to take the ball out of Mookie Betts' glove after an out. pic.twitter.com/iZ6taImncd — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) October 30, 2024

記者王真魚／綜合報導

世界大賽第4戰開打，道奇再一勝就奪冠。弗里曼首局開轟率隊先馳得點，這也是個人在世界大賽連6場開轟寫下新紀錄。比賽在1局下發生一段插曲，兩名洋基球迷干擾道奇外野手貝茲（Mookie Betts）接球，最後被趕出場。

1局下半，洋基隊托雷斯（Torres）擊出右外野方向的界外飛球。道奇隊右外野手貝茲奮不顧身撞上全壘打牆，躍身接殺。

就在這時，兩名疑似洋基球迷的男子做出了令人難以置信的舉動，他們抓住貝茲的手套，企圖搶走剛接住的球並將其丟開。

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這個舉動激怒了貝茲。目睹整起事件的裁判立即判定出局。雖然洋基隊隨後創造了二出局二、三壘的反攻機會，但打序調整到第五棒的史坦頓（Stanton）打出二壘方向滾地球，最終無功而返。

▲球迷干擾 。（圖／截自X）