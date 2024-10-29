詹皇21.4%命中率17年新低！湖人搞砸18分領先　瑞迪克怪自己

▲湖人詹姆斯。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

湖人4天內第2度對決西區強敵太陽，首節一度打出26比8的猛攻，拉開18分領先，次節卻僅拿14分遭到反超，加上沒能守住末節開局的領先優勢，終場以105比109中斷3連勝。洛城天王詹姆斯(LeBron James)此役狂打鐵，14投3中，命中率暴跌到21.4%，創下個人17年來最慘紀錄。

帶著3連勝的絕佳氣勢，湖人今(29)日來到鳳凰城踢館，當家長人戴維斯(Anthony Davis)首節就飆出16分、4籃板和2火鍋，一度打出26對8的猛攻，拉開18分差，但太陽節末回敬17比8反擊，加上紫金軍團次節僅拿14分，鳳凰城半場結束以50比48反超比數。

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湖人第3節重整旗鼓，混血前鋒八村壘、「鄉村Kobe」里夫斯(Austin Reaves)加入搶分的行列，單節打出35對26的攻勢，帶著83比76、7分領先進入決勝節，無奈沒能守住優勢，太陽頭牌杜蘭特連續命中兩記跳投，讓太陽在最後2分17秒時以105比101拉開4分差。

▲湖人詹姆斯。（圖／路透）

洛城天王詹姆斯隨後回敬一顆三分球，將分差縮小到1分，但湖人最終還是沒能重新取得領先，以105比109吞下本季首敗。太陽則在兩大得分手杜蘭特、布克(Devin Booker)合砍63分帶領下，上演18分逆轉秀，報了上周搞砸22分領先輸給紫金軍團的一箭之仇。

詹姆斯這一戰手感相當冰冷，14投3中，命中率暴跌到21.4%，創下個人自2007年10月31日(當地時間)以來例行賽的新低，他單場繳出11分、8助攻、5籃板，勉強將連續得分上雙場次推進到1266場。戴維斯開季連續轟破30分的紀錄也中斷，他攻下29分、15籃板和3助攻，外帶3火鍋、1抄截。

談到本季首敗，湖人主帥賽後瑞迪克(JJ Redick)直言，「如果要挑剔一件事，那可能就是我。」他自責第4節沒有更早對杜蘭特進行包夾，第2節全隊只拿14分更是不可接受，「這是我的責任。」

▲湖人詹姆斯、戴維斯。（圖／路透）