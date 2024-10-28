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黑豹旗／成德與壽山總教練是昔日投捕搭檔　他更懂我心思

▲▼成德高中棒球隊 。（圖／中華棒協提供）

▲▼成德高中棒球隊 。（圖／中華棒協提供）

體育中心／綜合報導

成德高中總教練劉子禾與壽山高中郭東晏過去是桃園農工投捕搭檔，今天（28日）兩隊在黑豹旗青棒賽16強碰頭，兩人也在鬥智，猜測對方心思，最終壽山以2比1獲勝，劉子禾說：「今天賽前就評估是五五波，最後結果也如預期。」郭東晏也提到，「我們以前是投捕搭檔，所以他在想什麼我都知道。」

賽前壽山原本預計讓吳祉恩投80球以內就要退場，不過成德分數咬近，雙方只剩1分差，郭東晏說：「他們是不容小覷的對手，對方總教練是我以前投捕搭檔，所以他在想什麼我知道，看他出招，我見招拆招。」

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劉子禾表示，賽前就評估會是五五波的賽事，結果也如預期，「誰能掌握到得點圈攻勢，獲勝機會就會高。」談到場上的較勁與猜測心思，劉子禾笑說：「我是投手，他是捕手，他會更懂我在想什麼。」

「先禮後兵」不過兩人賽前還是有稍微聊過，劉子禾笑著回應：「我們賽前有先說一下，敬禮要怎麼敬禮，當下要做什麼，不過開打後就是兵戎相見，全力以赴。」

雖然最後成德輸球，不過劉子禾有看到球員優異的態度與拼勁，「3局滿壘沒人出局，輪到對方中心棒次，我們還是靠投手范茗順，還有守備把本場最大危機守下來。」

另外劉子禾也讚賞第二任投手洪偉哲表現，「這次賽事他開始嘗試二刀流，今天掌握不錯，後援也沒有失分，很關鍵。」

劉子禾認為，今天最後會輸球，主要是運氣及對方守備優異，「後來我們漸漸掌握到吳祉恩的投球，不過比賽還是要有球運，被對方守備美技擋下了幾波攻勢。」

「他們今天還是做得很好」雖然4局下被壽山拿下2分，不過最後成德還是展現拼勁，「他們重新爬起來，一直沒有放棄，爭取到1分差比賽，那個精神是我想看到的，沒放掉，做得很好。」

關鍵字： 黑豹旗中信盃黑豹旗

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