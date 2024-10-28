黑豹旗／吳祉恩完投7局助壽山擊敗成德　桃園已3隊闖8強

▲桃園壽山高中闖8強 。（圖／中華棒協提供）

體育中心／綜合報導

桃園壽山高中今天（28日）在中信盃黑豹旗青棒賽面對新竹成德高中，靠著投手吳祉恩完投7局，終場以2比1獲勝，桃園市內4支木棒組球隊中，平鎮、大溪、壽山已經晉級，只差明天北科附工，不過北科附工明天將遇到的對手是強敵穀保家商。壽山高中總教練郭東晏說：「我們跟上平鎮、大溪腳步，現在就希望明天北科也晉級。」

這場比賽壽山原本有機會得到更多分數，3局下無人出局滿壘，沒想到成德范茗順投出關鍵三振，接著連續製造飛球出局，守下這個半局。

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郭東晏說：「今天算是在驚濤駭浪中贏下，范茗順鈉局有點不穩，滿壘狀況下應該會成為今天分水嶺，但我們中心棒次沒有把握住。」原來今天壽山安排二年級扛下中心棒次，「4棒周侑霖、5棒謝植家這兩棒太急於表現，不然按照平常訓練，不會差這麼大。」

會讓二年級扛重要棒次，郭東晏是希望能讓他們成長，「大家都知道黑豹旗是一戰定輸贏，希望二年級記取經驗，明年靠他們銜接下去。」

雙方投手今天都表現優異，形成一場投手大戰，郭東晏說：「今天成德表現也很穩定，不會大起大落，不過兩邊比較頭痛的是好球帶偏小，情緒多少影響到內容。」

在漢英高中青棒隊解散後，桃園市內目前有平鎮、大溪、壽山、北科附工等4支木棒隊伍，26日平鎮擊敗大同晉級、27日大溪擊敗東體晉級，加上今天的壽山，目前已經有3支隊伍闖進8強。

「我們跟上平鎮、大溪腳步，現在希望明天北科也晉級。」郭東晏認為，很慶幸自己在桃園擔任基層教練，「在這座城市，真的很幸福。」主要原因是桃園市政府積極發展基層棒球，也努力把球員留在在地，「從國小、國中、高中，基層教練真的努力付出、耕耘，也想辦法把小朋友留在桃園地方打球，高中教練真的很幸福，對他們心存感激。」

壽山今年黑豹旗20人名單中，有12人來自龜山國中，還有5人來自青溪、1人來自新明，僅先發投手吳祉恩來自淡水、謝植家來自重慶，郭東晏透露，過去幾年壽山球員是全部來自桃園，但近年因為少子化，還是會有一些外縣市球員，像是吳祉恩就是自己登門拜訪的外縣市球員。