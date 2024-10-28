黑豹旗／長傳本壘雙殺美技　白河中外野林立崴：回去一定看重播

▲▼白河商工林立崴長傳本壘助殺 。（圖／中華棒協提供）

體育中心／綜合報導

中信盃黑豹旗青棒賽16強賽，台南白河商工今天（28日）面對花蓮玉里高中，關鍵7局上，玉里無人出局追成只落後1分，白河中外野手林立崴接殺後再傳本壘完成雙殺，終場白河就靠著7局上關鍵守備，以3比2險勝玉里，闖進8強，隊史第2次晉級8強，白河總教練蔡士凡認為中外野的這個守備真的很重要，「有要他們站前面一點，傳回來才來得及」。

雙方打完6局，白河3比1領先，先發投手秦琮恩7局上突然不穩，無人局被攻佔滿壘，接替登板的黃宥淋一上場就暴投，讓玉里追到1分差，接著玉里趙仁翊敲出中外野飛球，眼看三壘上的呂恩瑋要回到本壘得分，林立崴長傳本壘助殺，抓下第2個出局數，黃柏恩打出二遊間滾地球，眼看就要穿出內野防區，不過白河二壘手張智凱美技抓下出局數，讓玉里無緣追平。

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林立崴完成精彩助殺，他認為這是至今為止，自己做得最精彩的守備表現，「一定要回去看重播。」談到這次的守備，他說：「平時就有在練，高飛球一定要接到，教練訓練都有提醒。」

當下是無人出局二三壘有人局面，林立崴說：「教練有要求我們先做好準備，一定要咖抖好，傳球要準、到位。」

不過對於今天的表現，林立崴只給70分，他說：「雖然有那個守備，不過打擊沒有做好，守備前面也有一次撈球失誤。」

現在高二的林立崴期許自己守備要再加強，不管打擊、守備，未來都還要全力進化，他說：「今天那次守備只是偶然，腦袋一片空白，什麼都沒有想，未來希望自己更進步。」

白河在最後的精彩守備守住之下，順利挺進8強，下一場要面對壽山，林立崴很開心，他說：「希望我們能晉級4強。」