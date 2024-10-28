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黑豹旗／秦琮恩先發6局103球好投　率白河擊退玉里晉級8強

▲▼台南白河商工秦琮恩 。（圖／中華棒協提供）

▲▼台南白河商工秦琮恩 。（圖／中華棒協提供）

體育中心／綜合報導

台南白河商工今天（28日）在中信盃黑豹旗青棒賽16強戰遇到花蓮玉里高中，靠著先發投手秦琮恩6局好投，以3比2擊敗玉里，白河隊史第6度參賽，第2次闖進8強，前一次是2021年的第6名，白河總教練蔡士凡表示，雖然今天球員很緊張，但表現還不錯。高三的秦琮恩目前最快球速145公里，他期許在畢業前能再提升2至3公里。

白河在此戰派出秦琮恩先發，投完6局時用了93球，只丟1分，7局續投，沒想到製造無人出局滿壘局面，以103球、6局結束投球任務，所幸後援投手黃宥淋以及守備幫忙，只丟1分就收下這局，拿下最終勝利，下一戰白河將回到家鄉台南亞太棒球場。

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蔡士凡表示，這場比賽有轉播，球員比較緊張，「一直跟他們強調，平常心就好，雖然捕手今天比較緊張一點，但整體全隊表現還不錯。」

7局時仍舊派出秦琮恩登板，蔡士凡透露，白河原本就預計讓秦琮恩投完全場、105球，「看情況再決定要不要換，但最後投出保送，沒辦法只能換。」

▲▼台南白河商工秦琮恩 。（圖／中華棒協提供）

秦琮恩本場總計3次四壞球、1次暴投、6次三振，蔡士凡認為，秦琮恩今天控球要加強，壞球率太高，不過表現仍然可圈可點。談到自己表現，秦琮恩說：「前面都還可以，但最後一局有點不穩，突然找不到好球帶。」

不過相較於前幾場比賽，秦琮恩認為自己今天控球比較好，只是第7局比較累而已，「能帶領球隊贏球是最好的事。」退場後，秦琮恩也在場邊關心比賽，他相當緊張，也很感謝隊友守住。

7局上無人出局滿壘局面，隊友黃宥淋登板後雖然投出一次暴投被得分，不過後續一個中外野飛球接殺後，傳本壘完成助殺，接著二遊間的滾地球，二壘手美技守下，沒讓玉里追平，秦琮恩說：「很興奮、開心，那個局面很危險，我以為會穿過去。」

高中生涯剩下最後一年的時間，秦琮恩希望自己球速、心態都要加強，玉山盃曾投到145公里的他，希望畢業前能再增加2-3公里，擁有148以上的球速，讓他踏向人生的新道路。「心態上，自己很容易丟到生氣，越投越急，越投越差，這都是需要改進的部分。」

關鍵字： 黑豹旗中信盃黑豹旗

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