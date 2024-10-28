中華職棒頒獎典禮11月4日盛大舉行　VIP限量福袋套票開賣

▲中職頒獎典禮。（圖／中職提供）

記者楊舒帆／綜合報導

「2024明台產險中華職棒頒獎典禮」將於11月4日在台北萬豪酒店盛大舉行，這是中華職棒大聯盟與「三井住友海上集團明台產物保險」連續五年的合作盛會。八角塔男聲合唱團將擔任開場演唱，並將開放球迷購票進場，VIP限量288席1,800元福袋套票將於29日中午12點在ibon售票系統開賣。

中華職棒35年成功「再創顛峰」，全新的六隊爭霸增添比賽看點，臺北大巨蛋啟用讓觀眾人數再提升。聯盟感謝六球團所有教練和選手展現拚戰精神，也感謝各界的大力支持，讓中華職棒35年順利落幕。

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為了感謝球迷的長期支持，「2024明台產險中華職棒頒獎典禮」將開放球迷共同參與，推出VIP限量288席1,800元福袋套票，除了入場資格外，還有機會抽中TEAM TAIWAN球員版實戰球衣、絕版未裁切球員卡、2024球季實戰用球、簽名小物等多項精選商品的隨機挑選內容商品包。

明台產險長期關注並支持棒球運動，秉持集團活絡體育、促進社會健全發展的理念，今年的頒獎典禮再度冠名支持，要和中華職棒一起「再創顛峰」，期待今年的頒獎典禮更甚以往，邀請所有的球迷朋友一起參與選手的高光時刻。