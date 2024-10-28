看林智勝開轟成動力　曾頌恩8年後首披中華隊戰袍興奮又緊張

▲12強中華隊練球，曾頌恩。（圖／中職提供）

記者楊舒帆／台北報導

曾頌恩替補入選12強賽中華隊，達成兒時夢想，首度披上國家隊戰袍的他坦言，「很緊張、很興奮。」回憶2015年12強時期，對林智勝砲轟古巴隊最有印象，也成為延續棒球夢的動力。

曾頌恩在總冠軍賽G5前收到入選通知。談到當時心情，他表示，「畢竟是場外的事，要專注在當下，總冠軍比12強重要。」不過，能夠穿上國家隊戰袍確實是他從小到大的夢想。

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「2015年12強賽時，我還是國中生。」曾頌恩回憶，當時看著林智勝對古巴轟出三分砲，郭俊麟、陳冠宇也都有上場，「現在卻變成同一隊，真的很特別。」他提到，當年的國際賽激勵了很多基層小朋友，「其實國中時我不太想打球，就是這些國際賽激勵了我。」

有趣的是，曾頌恩坦言從未到現場看過國際賽，「小時候不知道怎麼搶票，門票很難取得，難度僅次於周杰倫演唱會。」首次參與中華隊訓練，他表示感覺與明星賽相似。

談到最想對戰的球隊，曾頌恩直言是日本隊，「他們的職業程度很強，投手都是最頂尖，年紀也跟我們差不多，很想跟他們較量看看。」目前他已向總教練曾豪駒打過招呼，準備迎接接下來的賽事。