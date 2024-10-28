熱火3冠傳奇韋德雕像揭幕！媒體全看傻　本人：那傢伙是誰？

Wade was very involved with what the statue would look like and visited the sculptor several times - the Kobe statue was also being made at the same place so Dwyane said it really hit him as he looked at both, that it was more than metal in front of him, it was immortality. https://t.co/VagY2IBYQE — Rachel Nichols (@Rachel__Nichols) October 27, 2024

記者游郁香／綜合報導

熱火3冠傳奇韋德(Dwyane Wade)今(28)日成為隊史首位在邁阿密主場外擁有雕像的球員，雕像的動作源於2009年3月9日(當地時間)，韋德在主場比出「這是我的地盤」，旁邊還有一面牆，列出他生涯的成就。不過雕像和本人差得有點多，資深記者歐康納(Kevin O'Connor)困惑表示，「無意冒犯，但這張臉是怎麼通過審核的？」

韋德是熱火隊史得分王，他和昔日「隊魂」哈斯倫(Udonis Haslem)是「唯2」完整參與3次奪冠之旅的球員，「閃電俠」如今更成了隊史首位在主場外擁有雕像的球員，在總裁萊里(Pat Riley)宣布這個「紀念計劃」約8個月後，韋德的雕像今日正式揭幕。

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The Miami Heat honored Dwyane Wade with a statue ???? pic.twitter.com/a23iEQBC5n — The Sporting News (@sportingnews) October 27, 2024

韋德出席揭幕儀式時興奮表示，「這太瘋狂了。我想要感受這一刻，生活過得太快，我們很少有機會去真正感受一些事情，因為我們總是在追逐下一個目標。我想要感受這一刻，兄弟。我想要好好看看它。」

韋德的雕像復刻了他在2009年3月9日(當地時間)比賽中，比出「這是我的地盤」動作的時刻，「我很高興我們能夠將那一刻銘記在心。」他也打趣說，「我不敢相信，那個傢伙是誰？」意外說出美國媒體與球迷的心聲。

▲熱火3冠傳奇韋德雕像正式揭幕。（圖／翻攝自X／Miami HEAT）

NBA資深記者歐康納困惑表示，「無意冒犯，但這張臉是怎麼通過審核的？」另一位記者楊恩(Shane Young)更直言，「已經快到2025年了，我們仍然有球員雕像看起來很糟糕，我真的不明白這是為什麼。」

獨行俠記者湯瑪斯(Landon Thomas)吐槽，「為什麼他們把韋德弄得像(美國演員)費許朋(Laurence Fishburne)一樣？我笑到哭了，哈哈哈。」

▲熱火3冠傳奇韋德雕像正式揭幕。（圖／翻攝自X／Miami HEAT）

熱火記者曼索(Will Manso)特地近距離觀察了韋德的雕像，「不得不說它實物看起來比照片上好很多。我覺得雕像的下巴線條比較明顯，所以當你不從下面仰視它的時候，整個臉看起來真的不一樣。」

根據《ESPN》的報導，韋德對雕像的設計過程非常投入，多次拜訪雕刻家，已逝的湖人傳奇布萊恩(Kobe Bryant)的雕像也在同一個地方製作，讓韋德感到意義非凡。