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熱火3冠傳奇韋德雕像揭幕！媒體全看傻　本人：那傢伙是誰？

記者游郁香／綜合報導

熱火3冠傳奇韋德(Dwyane Wade)今(28)日成為隊史首位在邁阿密主場外擁有雕像的球員，雕像的動作源於2009年3月9日(當地時間)，韋德在主場比出「這是我的地盤」，旁邊還有一面牆，列出他生涯的成就。不過雕像和本人差得有點多，資深記者歐康納(Kevin O'Connor)困惑表示，「無意冒犯，但這張臉是怎麼通過審核的？」

韋德是熱火隊史得分王，他和昔日「隊魂」哈斯倫(Udonis Haslem)是「唯2」完整參與3次奪冠之旅的球員，「閃電俠」如今更成了隊史首位在主場外擁有雕像的球員，在總裁萊里(Pat Riley)宣布這個「紀念計劃」約8個月後，韋德的雕像今日正式揭幕。

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韋德出席揭幕儀式時興奮表示，「這太瘋狂了。我想要感受這一刻，生活過得太快，我們很少有機會去真正感受一些事情，因為我們總是在追逐下一個目標。我想要感受這一刻，兄弟。我想要好好看看它。」

韋德的雕像復刻了他在2009年3月9日(當地時間)比賽中，比出「這是我的地盤」動作的時刻，「我很高興我們能夠將那一刻銘記在心。」他也打趣說，「我不敢相信，那個傢伙是誰？」意外說出美國媒體與球迷的心聲。

▲▼熱火3冠傳奇韋德雕像正式揭幕。（圖／翻攝自X／Miami HEAT）

▲熱火3冠傳奇韋德雕像正式揭幕。（圖／翻攝自X／Miami HEAT）

NBA資深記者歐康納困惑表示，「無意冒犯，但這張臉是怎麼通過審核的？」另一位記者楊恩(Shane Young)更直言，「已經快到2025年了，我們仍然有球員雕像看起來很糟糕，我真的不明白這是為什麼。」

獨行俠記者湯瑪斯(Landon Thomas)吐槽，「為什麼他們把韋德弄得像(美國演員)費許朋(Laurence Fishburne)一樣？我笑到哭了，哈哈哈。」

▲▼熱火3冠傳奇韋德雕像正式揭幕。（圖／翻攝自X／Miami HEAT）

▲熱火3冠傳奇韋德雕像正式揭幕。（圖／翻攝自X／Miami HEAT）

熱火記者曼索(Will Manso)特地近距離觀察了韋德的雕像，「不得不說它實物看起來比照片上好很多。我覺得雕像的下巴線條比較明顯，所以當你不從下面仰視它的時候，整個臉看起來真的不一樣。」

根據《ESPN》的報導，韋德對雕像的設計過程非常投入，多次拜訪雕刻家，已逝的湖人傳奇布萊恩(Kobe Bryant)的雕像也在同一個地方製作，讓韋德感到意義非凡。

關鍵字： NBA熱火韋德閃電俠

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