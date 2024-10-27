黑豹旗／王牌潛水艇陳世展無法止血！東體投手崩盤　教頭：太急躁

▲▼東大體中陳世展 。（圖／中華棒協提供）

體育中心／綜合報導

東大體中曾在2021年奪下黑豹旗青棒賽季軍，一直以來都是16強常客，隊史前11次參賽，7度至少16強。今年第12度參賽，今天（27日）面對大溪高中，投手群崩盤，遭到大溪痛擊，終場3比11輸球，止步16強。東體總教練陳峰岳說：「這次黑豹旗，我們投手戰力本來就比較薄弱一點。」

東體派出壯金銘先發，前2局都沒有失分，不過３局上遭遇麻煩，被敲二壘安打，加上隊友失誤，之後連續2次觸身球，丟1分後，留下1出局滿壘局面。陳峰岳說：「壯金銘練投手時間雖然不長，不過最近狀況不錯，原本設定2局，今天前半段投得不錯，讓他第3局再試看看，結果有狀況。」

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在壯金銘下場後，東體換上余磊，一上場就被大溪李旻翰敲出滿貫砲。4局上續投，一開局就被連續敲2支安打，換上備受球探矚目的U18亞青國手「東體潛水艇」陳世展登板，沒想到第1球就被敲安打，前3球挨2安打，陳峰岳說：「接替投手今天也沒辦法守住，遇到擠壘、失誤、保送，陳世展上去也沒辦法穩定下來。」

談到陳世展狀況，陳峰岳認為他今天太急躁，「他不是有剛猛球速的投手，主要透過進壘點、速差、丟球時間差擾亂對手，讓打者敲出滾地球，大溪是飛球型隊伍，希望透過他的優勢把分數壓低，多抓出局數，但今天真的太急躁，投球很僵硬，球比較死，被拉打就會有很多很強勁的球。」

此戰東體打擊也沒有太多發揮，僅在３局下攻下３分，陳峰岳說：「攻擊也沒有很理想，主要是受到分數上，被對手大量得分影響，主因還是投手不穩，安打、失誤、保送接連出現。」