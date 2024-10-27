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湖人撿到寶？菜鳥射手柯奈特與喬丹牌簽約　新帥瑞迪克也誇他

記者游郁香／綜合報導

湖人今年第17順位新秀柯奈特(Dalton Knecht)在熱身賽表現亮眼，場均能砍18分，對太陽一役一度連拿20分，成了致勝英雄，開季3場，他獲得場均16.3分鐘的上場時間，三分合計12投5中。值得一提的是，喬丹牌也相中柯奈特的潛力，與他簽下球鞋合約。

來自田納西大學的23歲射手柯奈特5場熱身賽有4戰得分上雙，場均能砍18分、4.2籃板和1.4抄截，令人印象最深刻的是對太陽一役，他在末節和延長賽連砍了20分，整場猛轟35分，率隊以6分差氣走對手，讓天王詹姆斯(LeBron James)都忍不住讚嘆，「那小子太厲害了!」

▲▼湖人菜鳥柯奈特大爆發。（圖／路透）

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▲湖人菜鳥柯奈特。（圖／路透，下同）

喬丹牌日前宣布簽下4名今年的新秀，柯奈特也是其中之一。能得到球鞋代言合約對球員來說是很高的肯定，尤其是被如此知名又受歡迎的喬丹牌相中，塞爾提克一哥坦圖(Jayson Tatum)、獨行俠「金童」唐西奇(Luka Doncic)都是喬丹牌旗下的代表球星。

儘管柯奈特的合約細節並未曝光，但應該是標準的3年新秀合約。球迷看到消息後，紛紛祝賀柯奈特，「恭喜，你絕對是實至名歸，我毫不懷疑這只是個開始。」還有人表示，「我要買這傢伙的球衣？」

▲▼湖人菜鳥柯奈特大爆發。（圖／路透）

柯奈特開季3戰場均上場16.3分鐘，進入輪替陣容，今(27)日對國王一役他打了20分鐘，7投4中攻下10分、1助攻，包辦2顆三分球，他決勝節開局就替湖人砍進一顆三分彈，將分差縮小到4分，主帥瑞迪克(JJ Redick)給他很高的評價。

瑞迪克說，自己在柯奈特第4節上場前問了他一句，「你準備好投籃了嗎？」對方信心滿滿回應道，「我隨時做好準備。」

關鍵字： NBA湖人柯奈特

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