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弗里曼連兩戰開轟　與T.赫南德茲背靠背：如我所料

▲▼弗里曼。（圖／路透）

▲▼弗里曼。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

道奇27日（台灣時間）在世界大賽G2以6比12戰勝洋基，道奇今天共打出了3支全壘打。弗里曼（Freddie Freeman）本場擔任第4棒、一壘手，在第二個打席緊隨T.赫南德茲（Trea Hernández）之後背靠背開轟。賽後，弗里曼提到他和T.赫南德茲都鎖定對手羅丹（Carlos Rodon）的直球開轟，「我不知道他（T.赫南德茲）是怎麼想的，但我前面放掉了一顆滑球，滿球數我認為對方會投其他球，因此我瞄準內角的速球而等待，結果就如我所料。」


賽後，弗里曼表示，「能在主場連勝兩場非常重要。我們每場比賽都想贏，所以在主場贏得兩場，然後去難打的地方比賽是件好事。」

弗里曼在世界大賽G1時，延長賽擊出逆轉滿貫再見全壘打，成為世界大賽史上首位擊出逆轉滿壘全壘打的球員，個人生涯也在自2021年（勇士時期）進入世界大賽以來，連續第四場有得分的表現。

當被問及G1戲劇性逆轉轟後，回家是否能夠好好睡覺，弗里曼笑著回答，「昨晚並沒有真正熟睡，回到家後還得整理行李，然後三個孩子都醒著，照顧孩子們真的很麻煩，他們會哭，還不想洗澡，度過一個漫長的夜晚。」

談到球迷對他的支持，弗里曼表示，「每次站上打擊區，聽到球迷在呼喊我的名字，我都非常感謝，這感覺很好。」，弗里曼補充道，今天第一個打席時，我心裡很難抑制想笑，但我必須專注，球迷們的熱情歡迎是很特別的，我很高興能再次為他們奪得勝利。

道奇先發右投山本由伸主投6.1局僅失1分拿下勝投，弗里曼對山本今日的表現讚不絕口，「他在好幾個月內沒有出賽的情況下，完成了出色的一戰，這場是他在世界大賽的首秀，表現非常好，他給我們帶來了所有需要的東西，真是無法再要求更多了。」

 
關鍵字： MLB弗里曼T.赫南德茲

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