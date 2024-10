弗里曼連兩戰開轟　與T.赫南德茲背靠背：如我所料

▲▼弗里曼。(圖/路透)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

道奇27日(台灣時間)在世界大賽G2以6比12戰勝洋基,道奇今天共打出了3支全壘打。弗里曼(Freddie Freeman)本場擔任第4棒、一壘手,在第二個打席緊隨T.赫南德茲(Trea Hernández)之後背靠背開轟。賽後,弗里曼提到他和T.赫南德茲都鎖定對手羅丹(Carlos Rodon)的直球開轟,「我不知道他(T.赫南德茲)是怎麼想的,但我前面放掉了一顆滑球,滿球數我認為對方會投其他球,因此我瞄準內角的速球而等待,結果就如我所料。」

Back-to-back jacks on the #WorldSeries stage for Teoscar Hernández and Freddie Freeman pic.twitter.com/XhD09sNWKF