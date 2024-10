詹皇32分大三元、戴維斯3戰轟102分　湖人退國王收開季3連勝

ANTHONY DAVIS WITH THE HUGE TRIPLE pic.twitter.com/RRluDnHNyj

記者游郁香/綜合報導

湖人今(27)日「背靠背」出戰國王,他們前一次擊敗沙加緬度已是658天前,正處於對戰5連敗,不過洛城雙巨頭詹姆斯(LeBron James)、戴維斯(Anthony Davis)此戰攜手發威,詹皇決勝節獨攬16分,締造32分大三元,AD砍進關鍵三分,連3戰飆破30分,率隊以131比127喜迎開季3連勝。

A vintage LeBron game in the @Lakers 3rd straight win:



???? 32 PTS (16 in 4th)

???? 14 REB

???? 10 AST

???? 4 3PM

???? 12-22 FGM pic.twitter.com/kDAuPZ274b