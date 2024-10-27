詹皇32分大三元、戴維斯3戰轟102分　湖人退國王收開季3連勝

ANTHONY DAVIS WITH THE HUGE TRIPLE pic.twitter.com/RRluDnHNyj — Lakers Daily (@LakersDailyCom) October 27, 2024

記者游郁香／綜合報導

湖人今(27)日「背靠背」出戰國王，他們前一次擊敗沙加緬度已是658天前，正處於對戰5連敗，不過洛城雙巨頭詹姆斯(LeBron James)、戴維斯(Anthony Davis)此戰攜手發威，詹皇決勝節獨攬16分，締造32分大三元，AD砍進關鍵三分，連3戰飆破30分，率隊以131比127喜迎開季3連勝。

A vintage LeBron game in the @Lakers 3rd straight win:



???? 32 PTS (16 in 4th)

???? 14 REB

???? 10 AST

???? 4 3PM

???? 12-22 FGM pic.twitter.com/kDAuPZ274b — NBA (@NBA) October 27, 2024

湖人上季4次交手國王都落敗，過去9度碰頭吞了8敗，洛城當家球星戴維斯生涯對立陶宛長人薩波尼斯(Domantas Sabonis)更是0勝10敗，紫金大軍此戰力求突破魔咒，上半場打完取得64比60、4分領先，但國王第3節打出34對23的反擊，湖人反陷入87比94、7分落後。

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▲湖人雙巨頭詹姆斯、戴維斯。（圖／路透）

所幸將滿40歲的天王詹姆斯決勝節開局就跳出來主宰戰局，前3節合計拿下16分的他，末節連得了11分，4分鐘內就攻下16分，個人單場得分突破30大關，率隊拉出一波21比0的大逆襲，取得14分反超。

▲湖人天王詹姆斯（圖／路透）

詹姆斯在最後7分38秒回到板凳席，終場前4分35秒再回到場上後，連續送出5助攻，其中4次送給搭檔戴維斯，AD最後37.1秒砍進一顆關鍵三分，將領先擴大到5分，隨後混血前鋒八村壘也在詹皇助攻下完成暴扣，湖人最終就以131比127收下開季3連勝。

生涯邁入第22季的詹姆斯此戰飆出32分、14籃板和10助攻，生涯第113度完成大三元，也是他年過35歲後，第8個30分大三元。戴維斯則是連3場轟破30分，拿下31分、9籃板、3抄截、2助攻和2火鍋，他開季3戰合計攻下102分，手感燙到著火，終結對上薩波尼斯0勝的魔咒。

▲湖人明星長人戴維斯。（圖／路透）