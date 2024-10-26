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上演22分超級逆轉秀　湖人相隔14個賽季再度開季2連勝

▲戴維斯。（圖／路透）

▲戴維斯。（圖／路透）

實習記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯湖人今天（26日）靠著當家球星戴維斯（Anthony Davis）猛砍35分外加里夫斯（Austin Reaves）5記外線挹注26分的好表現下，以123比116力克太陽在主場上演22分逆轉秀；湖人開季收下2連勝，也是自2010-11賽季傑克森（Phil Jackson）執教以來再度達成此一目標。

客隊太陽今天在首節手感發燙轟下38分，其中布克（Devin Booker）單節10分，湖人方面則是靠著戴維斯與八村壘的內線攻勢苦撐，首節打完太陽38比23取得雙位數領先。

次節9分43秒太陽畢爾（Bradley Beal）命中三分後 ，太陽48比26領先22分，但主場湖人不屈不撓，節末靠著「大齡射手」柯奈特（Dalton Knecht）與詹姆斯（LeBron James）內外連線打出一波9比1的小高潮，湖人將落後分差逐漸縮小，但半場結束時太陽仍以61比52，握有9分領先。

易籃後湖人開局進攻端多點開花強勢發揮，里夫斯與詹姆斯聯手轟進4顆三分，戴維斯也頻頻在禁區搏得太陽犯規並穩穩命中罰球，湖人在第三節打出一波35比24的猛攻，其中詹姆斯單節砍下11分，三節結束湖人如願將比分反超，改寫至87比85。

決勝節湖人持續把握機會穩扎穩打，在幾波進攻來回中都佔據上風，比賽還剩1分37秒時八村壘命中一記關鍵三分，幫助球隊將領先優勢擴大為118比109奠定勝基，終場湖人就以7分差力克太陽，在主場上演22分逆轉秀；湖人開季收下2連勝，也是自2010-11賽季傑克森執教以來再度達成此一目標。

「我只是想以正確的方式打比賽，」轟下全場最高35分的戴維斯賽後說道，他表示球隊在比賽中防守調整是限制杜蘭特（Kevin Durant）和太陽隊的關鍵，太陽隊曾在第一節以38比23領先湖人，「他們投出了一些艱難的投籃，我們讓他們在攻防轉換中未能如願，我們很早就把球傳了出去，他們在比賽前7分鐘就在攻防轉換中得到14分，那不是我們。」

關鍵字： NBA湖人

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