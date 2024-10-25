世界大賽前先禮有兵 賈吉、大谷翔平、貝茲和索托互相稱讚

▲大聯盟世界大賽洋基與道奇爭霸 。（圖／翻攝自大聯盟x）

記者歐建智／綜合報導

美國大聯盟2024年世界大賽洋基與道奇爭霸，明天（26日）在道奇隊主場首戰，在被視為近期最受期待的一次世界大賽開始之前，兩隊超級明星賈吉（Aaron Judge）、大谷翔平、貝茲（Mookie Betts）和索托（Juan Soto）都表達對對方在場上表現的欽佩之情。

今年是洋基與道奇兩隊自1981年以來，睽違43年首次上演「名門對決」，雙方史上第12次在世界大賽碰頭，過去戰績為洋基8勝3敗佔上風，前一次1981年道奇在2連敗後，連拿4場勝利奪冠。

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今年更是史上首次有兩位在例行賽擊出50支以上全壘打的打者在世界大賽中對決，大谷轟出54支全壘打，賈吉則有58支。

賈吉對大谷的欽佩之情溢於言表，他說：「就像我說的，他是比賽中最好的球員，今年甚至沒有投球。看他做他的事真的很有趣。我們都在競爭。我們都在努力成為最好的自己。我只是總是為好棒球而加油，當我看那些傢伙比賽時。」

大谷也對賈吉的表現表示欽佩，他說：「我沒有他那麼高，但我能理解作為一個更高大、更壯實的球員，你的好球區自然會更大。他要保持高打擊率，他需要非常好的能力。所以我對他能同時做到這兩點，有打擊率且有打擊力量，非常佩服。」

索托對大谷的評價也相當高，他說：「他是一個偉大的球員。令人難以置信的球員。他現在是聯盟中最好的球員之一。他是一名精英球員。他所做的一切簡直令人難以置信。他每年、每天、每次走上場都會讓大家驚訝。真的非常尊重他的比賽和他處理自己的方式。」

此外，索托和貝茲在場上也同樣精彩。貝茲曾開玩笑地問索托是否可以「擁有他的眼睛」，暗指他的非常好的選球能力。

對洋基隊的兩位超級明星賈吉、索托，貝茲表示：「他們能在場上做所有事情。當你擁有這樣能做所有事情的球員時，要擊敗他們會很難。這就是為什麼這麼有趣。這就是為什麼這是一場世界大賽。」

這四位球員將在這場秋季經典賽中留下他們的印記。全球的球迷將有機會見證這一切。貝茲說：「他們顯然是一支好球隊，我們顯然也是。我認為全世界想看到這次比賽。這會很有趣。這對棒球有好處。會非常有趣。」