快訊／中職金手套最佳九人有5人包辦　江坤宇、陳傑憲金手套5連霸

▲▼ 金手套獎、最佳九人暨最佳指定打擊得獎名單揭曉五位選手攻守俱佳獲肯定。（圖／聯盟提供）

記者歐建智／綜合報導

中華職棒今天公布2024年金手套獎、最佳九人暨最佳指定打擊同步揭曉，其中有五位選手包辦兩大獎項，攻守俱佳獲得肯定，也有幾位選手持續連霸寶座，中信兄弟江坤宇游擊手金手套5連霸，統一獅陳傑憲也拿下最佳九人外野手獎完成5連霸。

今年金手套獎、最佳九人暨最佳指定打擊，總計五位選手在該守備位置包下金手套和最佳九人，富邦悍將戴培峰首次獲獎並拿下兩座個人獎，守備方面本季651次守備機會，580次刺殺、66次助殺，守備率0.992，在打擊上繳出80支安打、11支二壘安打、打擊率0.283的成績，攻守兩端的優異表現值得肯定，拿下捕手金手套和最佳九人獎。

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一壘位置僅中信兄弟陳俊秀符合票選資格，今年轉戰新球隊持續鎮守一壘防區，665次守備機會、609次刺殺、54次助殺、守備率0.997，繼2019年之後再度獲得金手套獎；打擊上擊出93支安打、7支全壘打，打擊三圍0.290/ 0.385/ 0.417，奪下生涯第四座最佳九人獎。

中信兄弟游擊防區鐵壁銅牆，江坤宇今年在游擊位置共440次守備機會，161次刺殺、273次助殺、守備率0.986，拿下滿分210分完成游擊手金手套獎五連霸；打擊方面擊出90支安打、2支全壘打、50打點、打擊率0.278，連續四年獲得最佳九人游擊手獎殊榮。

味全龍當家二壘手李凱威，本季231次刺殺、316次助殺、守備率0.991，連續三年獲得二壘手金手套獎；在打擊上繳出135支安打、打擊率0.319，兩項數據皆為生涯新高，拿到205分滿分的肯定，蟬聯最佳九人二壘手獎。

統一獅陳傑憲今年在外野防區共233次守備機會，230次刺殺、2助殺、守備率0.996，連續三年拿下外野手金手套獎；本季112場出賽敲出134安打，打擊率0.334排聯盟第二，每年打擊率維持在3成以上，穩定的火力輸出備受肯定，完成最佳九人外野手獎五連霸。

味全龍洋投鋼龍本季21場出賽，120.2局的投球，32次守備機會中，完成18次刺殺、14次助殺、0失誤、守備率1.000，連兩年奪下投手金手套獎。

統一7-ELEVEn獅古林睿煬撐起球隊王牌角色，本季21場先發出賽，125局的投球，失掉25分23責失分，防禦率1.66，戰績10勝2敗，收下生涯首座最佳九人投手獎。

三壘手得獎者皆為首次獲獎，味全龍劉基鴻今年118場出賽，358次守備機會，119次刺殺、227次助殺、守備率0.966，已是味全陣中不動三壘手。

統一獅潘傑楷打擊成績優異，本季出賽102場，332打數擊出94支安打，包含5支全壘打，數據創生涯新高，奪下今年的最佳九人三壘手獎。

外野獎項也有新面孔獲獎，中信兄弟岳政華321次守備機會，完成311次刺殺，7助殺、守備率0.991，收下個人首座外野金手套獎。

陳文杰轉戰台鋼雄鷹持續站穩外野位置，310出賽、296次刺殺、10次助殺、守備率0.987，拿下生涯第二座外野金手套獎。

統一獅邱智呈繳出亮眼成績，本季118場出賽，445打數敲出145支安打獲得安打王殊榮，打擊三圍0.326/0.418/0.427，為自己收下首座最佳九人獎。

樂天桃猿開路先鋒陳晨威打擊再進化，今年119場出賽，484打數擊出143安，安打數排名第二，15支二壘打、14支三壘打，其中10支全壘打是個人新高記錄，本身具有腳程加上火力進化，躍升為球隊核彈頭打者，拿下生涯第二座最佳九人。

台鋼雄鷹洋砲魔鷹透過打擊替球隊帶來貢獻，30支全壘打、 99分打點的成績，收下全壘打王和打點王兩座獎項，火力支援幫助球隊拿下勝利，獲得最佳指定打擊殊榮。

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