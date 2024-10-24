運動雲

>

黑豹旗／郭宸安已習慣場邊球探關注　追尋旅外夢盼找回極速

▲▼穀保家商郭宸安 。（圖／大會提供）

▲穀保家商郭宸安 。（圖／大會提供）

記者王真魚／台北報導

中信盃黑豹旗32強賽事，穀保家商郭宸安繳出6局失2分的優質先發，率隊挺進16強。這位前職棒投手郭勇志之子，此役表現吸引多位球探目光，但他沒有因此感到緊張。

「從小高一跟著學長就看過十幾個球探，算是習慣了。」郭宸安坦然面對。明年即將畢業的他，也期待能如學長們一般，朝夢想中的旅外之路邁進。

[廣告]請繼續往下閱讀...

郭宸安此戰先發6局被敲5支安打，飆出6次三振，但也投出3次四壞球、2次觸身球保送，不過關鍵時刻都能投出三振解危，全場只失2分。

壘上有人時，都能及時投出三振，郭宸安指出，畢竟是自己造成的危機，還是希望能自己解決，不想讓野手有壓力。對於此戰，他直言沒有達到自己的期待，「控球、場上危機處理能力都可以更好。」

總教練鄭志強透露，在上一屆高三畢業之後，投打兼顧的郭宸安主要以投球為主，「過去一周維持打擊3到4次，現在還是會練打，只是投球方面的練習，會比較多。」

郭宸安指出，無論是投球還是打擊，都滿享受其中，「只要是投入當下，我都很喜歡。」

身為郭勇志之子，郭宸安笑說，幾乎每一次受訪都會被問到和爸爸相關的話題，「我一直抱持相同的想法，他是他，我是我，我有自己想追求的目標。」不過他也提到，平常即使沒有登板出賽，父親仍會給予許多建議，「他也希望我能帶領學弟，尤其是在面對危機的時候。」

明年就要畢業，郭宸安認為，自己還有許多要加強的地方，「我的實力沒有這麼頂尖，但我把目標放得遠一點。」他希望未來能有機會挑戰旅外，「我也要持續增進自己的能力！」

郭宸安同時把握機會向即將旅日的陳睦衡「取經」，學長提醒他，除了球速要想辦法提升之外，臨場應變也很重要，「我過去球速最快是148公里，現階段希望能找回這樣的極速，一步一步慢慢來。」
 

關鍵字： 中信盃黑豹旗穀保家商郭宸安

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

李珠珢準備來台了？網友曝最新線索：台灣歡迎妳

李珠珢準備來台了？網友曝最新線索：台灣歡迎妳

不只追喬治！勇士本想組4巨頭　柯瑞：多數球隊不想幫我們

不只追喬治！勇士本想組4巨頭　柯瑞：多數球隊不想幫我們

黑豹旗／學長畢業後青黃不接　強恕慘遭白河扣倒止步32強

黑豹旗／學長畢業後青黃不接　強恕慘遭白河扣倒止步32強

平野惠一虧巨蛋打不好！陳子豪突然秀日文　抗議裁判手勢要明確

平野惠一虧巨蛋打不好！陳子豪突然秀日文　抗議裁判手勢要明確

鄭凱文台灣大賽好投回報教練信任　吳俊偉「拆彈」大吼：釋放壓力

鄭凱文台灣大賽好投回報教練信任　吳俊偉「拆彈」大吼：釋放壓力

統一獅背水一戰　餅總信心喊話：還有一絲希望

統一獅背水一戰　餅總信心喊話：還有一絲希望

除了大谷、賈吉！8大關鍵球員將左右世界大賽勝負

除了大谷、賈吉！8大關鍵球員將左右世界大賽勝負

大谷翔平勝過史坦頓　大聯盟作家預測道奇贏下世界大賽

大谷翔平勝過史坦頓　大聯盟作家預測道奇贏下世界大賽

聽周思齊建議見效！陳子豪開轟獲MVP　盼回洲際拋彩帶

聽周思齊建議見效！陳子豪開轟獲MVP　盼回洲際拋彩帶

黑豹旗／張信哲打擊如潮水！埋伏8棒單場3安　白河擊敗強恕闖16強

黑豹旗／張信哲打擊如潮水！埋伏8棒單場3安　白河擊敗強恕闖16強

「大傑」點獵人套餐被店員打槍　遇史上最強敵！7萬人朝聖笑翻

熱門新聞

李珠珢準備來台了？網友曝最新線索：台灣歡迎妳

不只追喬治！勇士本想組4巨頭　柯瑞：多數球隊不想幫我們

黑豹旗／學長畢業後青黃不接　強恕慘遭白河扣倒止步32強

平野惠一虧巨蛋打不好！陳子豪突然秀日文　抗議裁判手勢要明確

鄭凱文台灣大賽好投回報教練信任　吳俊偉「拆彈」大吼：釋放壓力

統一獅背水一戰　餅總信心喊話：還有一絲希望

讀者回應

﻿

熱門新聞

1李珠珢準備來台了？網友曝最新線索

2不只追喬治！勇士本想組4巨頭

3學長畢業青黃不接　強恕遭白河扣倒止步32強

4陳子豪開轟平野惠一抗議裁判手勢

5鄭凱文好投回報教練　吳俊偉振臂吼

最新新聞

1PLG最年輕球隊　鋼鐵人主視覺公布

276人雙星缺陣　里拉德轟30分公鹿大勝

3休賽季之王西蒙斯　開幕戰大演全能秀

4落榜12強中華隊　陳子豪：不會上

5老鷹法國狀元郎首秀7分1籃板　效率沒平常好

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

G2統一獅10：3勝兄弟　邊荷律不捨轉身落淚

大谷邀裁判做《七龍珠》動作　他舉手發現「被釣中」急逃離

邊荷律應援遇蟲蟲危機　嚇到露哭哭臉→驚慌逃

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

荷律拿麥應援「2打者出局」　見丹妃喊完變全壘打驚呆了

老師教跳舞「不能同手同腳」　網見她完美錯誤示範笑翻XD

丟丟妹炸雙球曝「性生活次數」　男友「貼心舉動」獲爸爸認可

楊謹華得金鐘下台先「檢查信封」XD 老公驚喜現身...一見她爆哭！

「大傑」暴衝麥當勞點餐！　成功入手獵人套餐興奮開箱

徐乃麟掉敬老卡被撿！　兒子徐新洋爆「還掉過錢」4萬霸氣捐出
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366