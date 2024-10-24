黑豹旗／郭宸安已習慣場邊球探關注　追尋旅外夢盼找回極速

▲穀保家商郭宸安 。（圖／大會提供）

記者王真魚／台北報導

中信盃黑豹旗32強賽事，穀保家商郭宸安繳出6局失2分的優質先發，率隊挺進16強。這位前職棒投手郭勇志之子，此役表現吸引多位球探目光，但他沒有因此感到緊張。

「從小高一跟著學長就看過十幾個球探，算是習慣了。」郭宸安坦然面對。明年即將畢業的他，也期待能如學長們一般，朝夢想中的旅外之路邁進。

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郭宸安此戰先發6局被敲5支安打，飆出6次三振，但也投出3次四壞球、2次觸身球保送，不過關鍵時刻都能投出三振解危，全場只失2分。

壘上有人時，都能及時投出三振，郭宸安指出，畢竟是自己造成的危機，還是希望能自己解決，不想讓野手有壓力。對於此戰，他直言沒有達到自己的期待，「控球、場上危機處理能力都可以更好。」

總教練鄭志強透露，在上一屆高三畢業之後，投打兼顧的郭宸安主要以投球為主，「過去一周維持打擊3到4次，現在還是會練打，只是投球方面的練習，會比較多。」

郭宸安指出，無論是投球還是打擊，都滿享受其中，「只要是投入當下，我都很喜歡。」

身為郭勇志之子，郭宸安笑說，幾乎每一次受訪都會被問到和爸爸相關的話題，「我一直抱持相同的想法，他是他，我是我，我有自己想追求的目標。」不過他也提到，平常即使沒有登板出賽，父親仍會給予許多建議，「他也希望我能帶領學弟，尤其是在面對危機的時候。」

明年就要畢業，郭宸安認為，自己還有許多要加強的地方，「我的實力沒有這麼頂尖，但我把目標放得遠一點。」他希望未來能有機會挑戰旅外，「我也要持續增進自己的能力！」

郭宸安同時把握機會向即將旅日的陳睦衡「取經」，學長提醒他，除了球速要想辦法提升之外，臨場應變也很重要，「我過去球速最快是148公里，現階段希望能找回這樣的極速，一步一步慢慢來。」

