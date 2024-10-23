灰狼交易踩雷？藍道呆看湖人後衛搶籃板　八村壘：他有時只會站著

“Julius Randle made absolutely no effort there.”



Stan Van Gundy ripped into Randle after this Austin Reaves offensive rebound ????



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記者游郁香／綜合報導

灰狼開季前進行震撼交易，告別一哥唐斯(Karl-Anthony Towns)，換回明星前鋒藍道(Julius Randle)與射手迪文琴佐(Donte DiVincenzo)，203公分的藍道首秀表現差強人意，他一次在籃下呆看195公分的湖人後衛里夫斯(Austin Reaves)搶籃板，讓擔任球評的前NBA教頭大范甘迪(Stan Van Gundy)怒批，「這是不可原諒的。」

▲灰狼藍道（中）。（圖／路透）

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現年29歲的藍道生涯3度入選全明星賽，上季在尼克場均能砍24分、9.2籃板和5助攻，正值巔峰的他，來到灰狼後也被寄予厚望，他例行賽首秀以5成命中率攻下16分、9籃板，但他在防守端卻顯得敷衍了事，他一次在籃下呆看湖人後衛里夫斯搶籃板，與一旁奮力跳起來的隊友戈貝爾(Rudy Gobert)形成鮮明對比。

前NBA教頭大范甘迪看了非常火大，「這對灰狼來說，這是不可原諒的。藍道完全沒有做出任何努力。」

RUI HACHIMURA DUNKS ON JULIUS RANDLE ???? pic.twitter.com/nph1u1I535 — Ahn Fire Digital (@AhnFireDigital) October 23, 2024

這一戰第3節曾隔扣藍道的混血前鋒八村壘直言，「我們談到了藍道，他有時只會站著不動。所以我們討論過，必須利用這一點。我知道我可以成為掩護者，我可以在角落等待，然後伺機進攻籃框。」

▲灰狼藍道、迪文琴佐。（圖／路透）

NBA資深記者歐康納(Kevin O'Connor)也不客氣地說，有時正負值會誤導人，藍道就是個例子，「他看起來完全沒努力，甚至是『負面』的努力。大范甘迪在轉播中正確指出這一點。但不知為何，他卻是灰狼唯一一位正負值是正的先發球員。」