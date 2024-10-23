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林昀儒、鄭怡靜挺進法國冠軍賽16強　高承睿不敵南韓新星

▲▼台灣桌球「沈默殺手」林昀儒男單8強賽對上地主第3種子勒布朗（Felix Lebrun），最終以3比4惜敗。（圖／路透）

▲台灣一哥林昀儒。（圖／路透）

文／中央社

在法國舉行的世界桌球職業大聯盟（WTT）蒙貝列冠軍賽昨天開打，台灣一哥林昀儒男單首輪以3比1淘汰英格蘭選手皮奇福德，與一姐鄭怡靜分頭挺進單打16強。

世界桌球職業大聯盟（WTT）蒙貝列（Montpellier）冠軍賽，賽事級別僅次於大滿貫和年終總決賽，僅設男、女單打項目，總獎金50萬美元（約新台幣1616萬元），獲得冠軍的選手可獲得3萬美元和1000分積分。

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本週世界排名重返前10的林昀儒男單首輪出戰排名58的英格蘭選手皮奇福德（Liam Pitchford），雙方曾兩度交手，各拿1勝，最近一次在去年馬斯開特（Muscat）挑戰賽碰頭，林昀儒以1比3敗下陣來。

林昀儒首局以11比7先下一城，次局則在9比10落後情況下，對手先是擦網後出界，隨後林昀儒反手進攻，連追3分，以12比10逆轉搶下。

▲巴黎奧運桌球鄭怡靜 。（圖／中華奧會提供）

▲台灣一姐鄭怡靜 。（圖／中華奧會資料照）

林昀儒第3局未能把握機會，開局就陷入0比4落後，以9比11丟掉1局，所幸第4局回穩，一開始就連得3分，重新打出氣勢，最終以11比6迎接勝利。

在收下16強門票後，林昀儒接下來將對戰丹麥選手葛羅斯（Jonathan Groth）、埃及選手阿薩爾（Omar Assar）之間的勝方。

台灣這次共有4名選手參賽，世界排名第10的鄭怡靜稍早面對排名第49波蘭選手博裘（Natalia Bajor），在以11比5拿下首局後，次局費了一番功夫，才以12比10搶下，第3局在3比0領先時，以一波8比3攻勢成功關門，順利躋身16強。

不過，19歲小將高承睿面對先前在亞錦賽曾爆冷以3比1扳倒中國球王王楚欽的韓國新星吳晙誠，未能突圍，以直落3落敗，無緣晉級。

至於40歲老將黃怡樺今天才會在女單首輪亮相，將與16歲埃及小將戈達（Hana Goda）爭奪16強門票。

▲▼柚子同學高承睿。（圖／翻攝自WTT官網）

▲柚子同學高承睿。（圖／翻攝自WTT官網）

關鍵字： 桌球林昀儒WTT鄭怡靜高承睿

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