曾頌恩入圍最佳進步笑：我先恭喜柏豪　台灣大賽有周思齊真好

▲曾頌恩 。（圖／記者李毓康攝）



記者王真魚／台北報導

中信兄弟曾頌恩台灣大賽初體驗，連2戰有好表現，昨天周一還收到好消息，入圍年度最佳進步獎，不過他自認是陪榜，笑稱：「我先恭喜柏豪（樂天桃猿陳柏豪）。」

曾頌恩在首戰扛出台灣大賽首登大巨蛋的歷史性第一轟，周日第二戰單場3安猛打賞。例行賽方面則112場出賽，總計392打數、119支安打、10支全壘打、52打點，打擊率0.304、長打率0.441，各項數據相較去年都有明顯進步，晉升為中信兄弟不可或缺的重砲手。

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對於入選最佳進步獎，曾頌恩直言，「我自己是覺得應該不會得獎。」隨後打趣表示，「先恭喜柏豪了。」

回顧整季表現，曾頌恩表示，今年在於策略方面，都做得還不錯，「有確實執行，但有些細節可以更好，像是解讀比賽，還有賽季拉長的狀況下，自己的專注力可能要再提升。」

首次打台灣大賽，曾頌恩認為，周思齊作為教練給予很大的幫助，「大家可能有些在亂時，他會比較清楚該怎麼做，提醒我們不要陷入對方節奏。」

兄弟第二戰敗給統一獅，周思齊也鼓勵小學弟，大家狀況並不差，只是運氣不太好，也不要因為運氣不好，打亂原有策略。

曾頌恩透露，周思齊私底下也給予他很多建議，「他有跟我說我大致不錯，想辦法多上壘，有些關鍵時刻不要放過機會。」