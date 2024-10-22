運動雲

>

曾頌恩入圍最佳進步笑：我先恭喜柏豪　台灣大賽有周思齊真好

▲▼中職曾頌恩 。（圖／記者李毓康攝）

▲曾頌恩 。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／台北報導

中信兄弟曾頌恩台灣大賽初體驗，連2戰有好表現，昨天周一還收到好消息，入圍年度最佳進步獎，不過他自認是陪榜，笑稱：「我先恭喜柏豪（樂天桃猿陳柏豪）。」

曾頌恩在首戰扛出台灣大賽首登大巨蛋的歷史性第一轟，周日第二戰單場3安猛打賞。例行賽方面則112場出賽，總計392打數、119支安打、10支全壘打、52打點，打擊率0.304、長打率0.441，各項數據相較去年都有明顯進步，晉升為中信兄弟不可或缺的重砲手。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對於入選最佳進步獎，曾頌恩直言，「我自己是覺得應該不會得獎。」隨後打趣表示，「先恭喜柏豪了。」

回顧整季表現，曾頌恩表示，今年在於策略方面，都做得還不錯，「有確實執行，但有些細節可以更好，像是解讀比賽，還有賽季拉長的狀況下，自己的專注力可能要再提升。」

首次打台灣大賽，曾頌恩認為，周思齊作為教練給予很大的幫助，「大家可能有些在亂時，他會比較清楚該怎麼做，提醒我們不要陷入對方節奏。」

兄弟第二戰敗給統一獅，周思齊也鼓勵小學弟，大家狀況並不差，只是運氣不太好，也不要因為運氣不好，打亂原有策略。

曾頌恩透露，周思齊私底下也給予他很多建議，「他有跟我說我大致不錯，想辦法多上壘，有些關鍵時刻不要放過機會。」

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

統一獅G3先發出爐！陳鏞基扛4棒、林安可仍未先發

統一獅G3先發出爐！陳鏞基扛4棒、林安可仍未先發

兄弟G3先發出爐！兩屆MVP陳俊秀首度先發

兄弟G3先發出爐！兩屆MVP陳俊秀首度先發

河村勇輝「合約升級」破200萬人查看　灰熊一哥：他總是搶盡風頭

河村勇輝「合約升級」破200萬人查看　灰熊一哥：他總是搶盡風頭

黑豹旗／突破僵局再見暴投互噴垃圾話　莊敬教練制止：輸不起嗎

黑豹旗／突破僵局再見暴投互噴垃圾話　莊敬教練制止：輸不起嗎

擺爛選他？17歲NBA準狀元大學首秀超全能　3分鐘搧2鍋砍22分6助攻

擺爛選他？17歲NBA準狀元大學首秀超全能　3分鐘搧2鍋砍22分6助攻

穆倫斯想幫球迷賺獎金「球塞不進去」　夢想家遭疑詐騙急澄清

穆倫斯想幫球迷賺獎金「球塞不進去」　夢想家遭疑詐騙急澄清

感謝牧倫斯「發現」中場遊戲問題　夢想家再致歉：積極改進

感謝牧倫斯「發現」中場遊戲問題　夢想家再致歉：積極改進

古林睿煬有機會再登板！餅總談投手147特攻：兄弟有空間

古林睿煬有機會再登板！餅總談投手147特攻：兄弟有空間

勇士本季將令人驚訝！　老八傳奇前輩評「補進這兩人很關鍵」

勇士本季將令人驚訝！　老八傳奇前輩評「補進這兩人很關鍵」

黑豹旗／對戰北科附工打滿7局給100分　大園全台最豪華球經陣容

黑豹旗／對戰北科附工打滿7局給100分　大園全台最豪華球經陣容

兄妹遇電燈自燃噴火花　機警哥冷靜3動作護妹

熱門新聞

統一獅G3先發出爐！陳鏞基扛4棒、林安可仍未先發

兄弟G3先發出爐！兩屆MVP陳俊秀首度先發

河村勇輝「合約升級」破200萬人查看　灰熊一哥：他總是搶盡風頭

黑豹旗／突破僵局再見暴投互噴垃圾話　莊敬教練制止：輸不起嗎

擺爛選他？17歲NBA準狀元大學首秀超全能　3分鐘搧2鍋砍22分6助攻

穆倫斯想幫球迷賺獎金「球塞不進去」　夢想家遭疑詐騙急澄清

讀者回應

﻿

熱門新聞

1台灣大賽第3戰　統一獅先發出爐

2兄弟G3關鍵搶勝！陳俊秀首度先發

3河村勇輝「合約升級」破200萬人查看

4再見三振噴垃圾話　莊敬教練制止：輸不起嗎

5NBA準狀元大學首秀　3分鐘搧2鍋

最新新聞

1不斷更新／兄弟突破羅昂封鎖3比0領先

2蔡凱威阿伯是前青棒國手從小特訓

3郭俊麟列不出賽名單　備戰G4先發？

4美和克嘉中闖32強獲加菜金

5陳子豪偷點自豪漂亮　休息室傳來笑聲

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

胡金龍勉勵有效！　林祖傑沒想到拿單場MVP

大谷邀裁判做《七龍珠》動作　他舉手發現「被釣中」急逃離

餅總讚賞林祖傑「可愛」安打　邱智呈自打球送醫檢查

大谷翔平第8局轟3分砲　道奇8比0贏球搶下第2勝

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

甜美油漆妹取物錢包遭竊　她難過辛苦賺來的錢沒了

【泰格與雪兒】天秤座的煩惱

楊謹華女女吻謝盈萱「怕停不下來」　吵架氣哭被嗆：可以不要再演了嗎？

男騎士切車道害她慘摔　外套被車牌勾住遭拖行

「林俊傑⭢林俊接」公主抱魏如萱！　動力火車現身爭寵「討抱＋求漲粉」XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366