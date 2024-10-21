河村勇輝「合約升級」破200萬人查看　灰熊一哥：他總是搶盡風頭

▲河村勇輝挑戰成為日本第4位登上NBA的球員。（圖／路透，下同）

記者游郁香／綜合報導

172公分的日本第一控河村勇輝，昨(20)日獲得灰熊開出的雙向合約，追蹤人數2.9萬的隨隊記者希爾(Drew Hill)在X上發布這個消息，引來破200萬人查看，他驚呼球迷對河村勇輝的愛太瘋狂，將在本季復出的曼菲斯一哥莫蘭特(Ja Morant)也很照顧河村勇輝，他日前公開大讚，「我覺得Yuki總是搶盡風頭。」

23歲的河村勇輝過去4季效力於日本B聯賽的橫濱海盜隊，2023年獲選最有價值球員，在日本職籃擁有超高人氣，上季場均能砍20.9分、8.1助攻。他也是日本男籃能取得巴黎奧運門票的關鍵人物，儘管身高只有172公分，無法阻擋他追尋NBA夢，他9月與灰熊簽下「Exhibit 10」合約。

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河村勇輝在熱身賽把握機會展示球技，5戰場均上場15.1分鐘，能得3.4分、4.2助攻，三分球16投4中。沒有隨隊翻譯的他，正在努力學英文，他積極融入球隊，與灰熊一哥莫蘭特一起大跳「The Griddy Dance」，與224公分的華裔長人周志豪(Zach Edey)聯手上演空中接力，屢屢在比賽中大秀傳球美技。

從訓練營一開始就稱河村勇輝是自己「兄弟」的莫蘭特，對這位比自己小2歲的「日本希望」相當照顧，包括日前對公牛一役，他在河村勇輝最後3.2秒站上罰球線前，在場邊耳提面命一番，他日前又公開表示，「我覺得Yuki總是搶盡風頭，向我的兄弟Yuki致敬。」

在河村勇輝的合約被灰熊「升級」後，莫蘭特也第一時間貼出對方的帥照獻上祝福，顯見兩人的好交情。

河村勇輝目前領的雙向合約並非正式合約，雙向合約球員最多可出戰50場例行賽，但不能打季後賽。如果能如願登上NBA，他將是繼田臥勇太、渡邊雄太和八村壘後，日本史上第4人，他也有望成為首位從日本B聯賽挑戰NBA成功的球員。

追蹤人數不到3萬的灰熊記者希爾發現，自己在X發布河村勇輝獲得雙向合約的貼文，竟有破200萬人查看，讓他驚呼球迷對河村勇輝的愛太瘋狂，他還說，「河村勇輝的球衣在東京的NBA商店賣瘋了！」