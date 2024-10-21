未續約離開桃猿　許銘傑感謝酸民讓他更強壯：你們真的懂棒球嗎？

▲中職樂天桃猿投手教練許銘傑。（圖／記者李毓康攝）

體育中心／綜合報導

樂天桃猿投手教練許銘傑今天接獲球團不續約，他在個人社群平台發文，「但是我要感謝酸民們由於你們的酸言酸語也讓我更強壯，」他說，「一場球賽你們在那裡說三道四。你們真的懂棒球嗎？」

桃猿今天宣布，「不與投手教練許銘傑，投手葉家淇、張梓軒，野手楊家勝、藍震威等5人續約，球團相當感謝他們過去對球隊的貢獻與付出，也祝福他們未來有更好的發展。」

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許銘傑在IG限時動態發文，「要離開指教四年的樂天桃猿隊，有些不捨但是都還是要繼續往前走!」

他再寫著，「今天被球隊請來公司開會然後被告知今年合約到期就不再續約了！首先感謝球團這四年的照顧讓我可以把自己所知道道棒球知識傳承下去。或許有人認同或許有人不認同但是這就是我所學的棒球。我也非常感謝10號隊友的支持跟鼓勵。」

隨後再表示，「但是我要感謝酸民們由於你們的酸言酸語也讓我更強壯。因為你們不知道我們是多麼的努力想要讓選手更好讓球隊更好。卻因為一場球賽你們在那裡說三道四。你們真的懂棒球嗎？」

許銘傑退役後曾擔任兄弟投手教練，再回鍋母隊西武獅當教練，自2020年11月起來到樂天桃猿擔任教練職位，今年回任一軍投手教練。