運動雲

>

未續約離開桃猿　許銘傑感謝酸民讓他更強壯：你們真的懂棒球嗎？

▲▼中職樂天桃猿投手教練許銘傑。（圖／記者李毓康攝）

▲中職樂天桃猿投手教練許銘傑。（圖／記者李毓康攝）

體育中心／綜合報導

樂天桃猿投手教練許銘傑今天接獲球團不續約，他在個人社群平台發文，「但是我要感謝酸民們由於你們的酸言酸語也讓我更強壯，」他說，「一場球賽你們在那裡說三道四。你們真的懂棒球嗎？」

桃猿今天宣布，「不與投手教練許銘傑，投手葉家淇、張梓軒，野手楊家勝、藍震威等5人續約，球團相當感謝他們過去對球隊的貢獻與付出，也祝福他們未來有更好的發展。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

許銘傑在IG限時動態發文，「要離開指教四年的樂天桃猿隊，有些不捨但是都還是要繼續往前走!」

他再寫著，「今天被球隊請來公司開會然後被告知今年合約到期就不再續約了！首先感謝球團這四年的照顧讓我可以把自己所知道道棒球知識傳承下去。或許有人認同或許有人不認同但是這就是我所學的棒球。我也非常感謝10號隊友的支持跟鼓勵。」

隨後再表示，「但是我要感謝酸民們由於你們的酸言酸語也讓我更強壯。因為你們不知道我們是多麼的努力想要讓選手更好讓球隊更好。卻因為一場球賽你們在那裡說三道四。你們真的懂棒球嗎？」

許銘傑退役後曾擔任兄弟投手教練，再回鍋母隊西武獅當教練，自2020年11月起來到樂天桃猿擔任教練職位，今年回任一軍投手教練。

關鍵字： 中職棒球

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

樂天桃猿Thank You投手教練許銘傑　球團宣布不續約葉家淇等4人

樂天桃猿Thank You投手教練許銘傑　球團宣布不續約葉家淇等4人

李晧禎確定掰了！富邦勇士公布啦啦隊陣容「韓籍3本柱剩1人」

李晧禎確定掰了！富邦勇士公布啦啦隊陣容「韓籍3本柱剩1人」

陳金鋒明年續任富邦總教練　林威助可望接掌農場

陳金鋒明年續任富邦總教練　林威助可望接掌農場

快訊／林威助回歸！富邦悍將聘任副領隊兼任農場主管

快訊／林威助回歸！富邦悍將聘任副領隊兼任農場主管

大谷翔平玩瘋了！香檳狂噴道奇教頭　背後突襲道奇女記者全濕了

大谷翔平玩瘋了！香檳狂噴道奇教頭　背後突襲道奇女記者全濕了

快訊／大谷翔平雙安1打點　道奇闖世界大賽對戰洋基

快訊／大谷翔平雙安1打點　道奇闖世界大賽對戰洋基

不是大谷翔平！　艾德曼奪系列賽MVP嗨喊：難以置信

不是大谷翔平！　艾德曼奪系列賽MVP嗨喊：難以置信

台灣大賽G3先發投手出爐　雙洋投羅昂戰克迪搶第2勝優勢

台灣大賽G3先發投手出爐　雙洋投羅昂戰克迪搶第2勝優勢

隊友狂歡大谷翔平看漫畫！赫南德茲揭私下面貌：這就是翔平

隊友狂歡大谷翔平看漫畫！赫南德茲揭私下面貌：這就是翔平

穆倫斯想幫球迷賺獎金「球塞不進去」　夢想家遭疑詐騙急澄清

穆倫斯想幫球迷賺獎金「球塞不進去」　夢想家遭疑詐騙急澄清

李多慧穿緊身旗袍！靈動扭腰21秒　7.3萬人朝聖：暈死了

熱門新聞

樂天桃猿Thank You投手教練許銘傑　球團宣布不續約葉家淇等4人

李晧禎確定掰了！富邦勇士公布啦啦隊陣容「韓籍3本柱剩1人」

陳金鋒明年續任富邦總教練　林威助可望接掌農場

快訊／林威助回歸！富邦悍將聘任副領隊兼任農場主管

大谷翔平玩瘋了！香檳狂噴道奇教頭　背後突襲道奇女記者全濕了

快訊／大谷翔平雙安1打點　道奇闖世界大賽對戰洋基

讀者回應

﻿

熱門新聞

1樂天桃猿投手教練許銘傑、4人不需約

2李晧禎掰了！富邦勇士公布啦啦隊陣容

3陳金鋒續任總教練　林威助接農場

4快訊／林威助回歸！悍將副領隊兼任農場主管

5大谷翔平玩瘋了！香檳狂噴道奇教頭　突襲道奇女記者

最新新聞

1台灣大賽G3雙洋投羅昂對克迪

2大坂直美賽季報銷

3酸民讓他更強壯　許銘傑：你們真的懂棒球嗎

4黎明晉級32強　教練運用兄弟情蒐運科助成長

5蒙西：大谷翔平從未辜負期待

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

女神主播朱琦郁誠實Q&A

女神主播朱琦郁誠實Q&A

新頻道開張！琦郁女神面對嗆辣提問，大方分享私人秘辛．想知道女神更多不為人知的秘密？別錯過本集！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

餅總讚賞林祖傑「可愛」安打　邱智呈自打球送醫檢查

胡金龍勉勵有效！　林祖傑沒想到拿單場MVP

大谷邀裁判做《七龍珠》動作　他舉手發現「被釣中」急逃離

大谷翔平第8局轟3分砲　道奇8比0贏球搶下第2勝

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

林心如要方志友上台..急道歉　導演太有哏「吳慷仁感言一稿三用」

張清芳虧胡瓜「結兩次婚XD」　看他突16蹲⋯笑到唱不下去

《有生之年》奪6獎！林心如喊話送電波XD　鄭元暢首敲鐘...謝她：沒有移情別戀！

路人困惑「D＋river」是什麼　正解揭曉後笑：回去讀書算了

《有生之年》太嗨「導演抄吳慷仁詞XD」　柯震東李銘順趁空補講...楊謹華下台懊悔
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366